自由廣場》給海巡署按一個讚啦！

◎ 胡文琦

煩死人了，每天的政治新聞就只剩下毫無營養藍綠兩黨總統初選的「茶壺內風暴」，一邊是上演台諺「會好也沒完全」的民調會否造成分裂戲碼，另一邊則是擺出近似「喬家大院」一入侯門深似海的庭院深深劇情，坦白說，那都是個別政黨的「家務事」，雖說高潮迭起可做為大家閒磕牙的題材，唯嚴格來說，卻是對台灣二千三百萬同胞未來的發展利益與福祉還看不出有何意義。

好不容易，終於看到一則有營養的新聞。據海洋委員會近期報告指出，海巡署南部機動海巡隊今年下半年將陸續獲得四架旋翼型無人機，並隨同大型海巡艦執行「碧海專案」。

依據海委會送交立法院書面報告提及，為強化南海防衛與執法量能，行政院已核定海巡署「旋翼型無人機飛行載具試辦計畫」，除上述作為外，亦定期辦理「島區防衛性武器實彈射擊訓練」，完成「島區防衛作戰計畫」修訂。此外，亦會配合國防部實施兵棋推演演練，以驗證島嶼防務與馳援機制。如遭遇軍事威脅升高與情勢緊張等情形，亦將與國安單位配合，以機動調整巡航頻度與能量因應。

這才對嘛！國際政治原本就不會因為台灣內鬥而「暫時停止呼吸」，看看對岸中共的「填沙建島」，原本南海我國掌握的第一大、天然有淡水島嶼太平島，業已漸趨退居第二位的不利態勢，現在能夠看到海巡署未受國內政情干擾，積極維護南疆主權與利益的「實質有效」作為，我們實應給海巡署按一個讚啦！

（作者為前中國國民黨文傳會副主委，文史工作者）

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