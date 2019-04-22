自由廣場》延慧書庫‧世界書香日

◎ 王錫璋

四月二十三日是「世界書香日」，各國及各地圖書館均在推廣閱讀、辦活動；是所謂男士送花，女士送書的浪漫日子。

其實最不浪漫的清潔隊，平日就在默默推廣書籍回收及再利用的書香活動，但知道的民眾並不多。原來台北市環保局有個延慧書庫，是環保局清潔隊平日資源回收，所收集的舊書成立的，他們也在全市設置百來處捐書箱，接受民眾將家中不用圖書捐贈得來的，累積圖書也有十幾萬冊了。但他們可不是送去士林紙廠銷毀掉，而是在內湖及萬華成立兩處延慧書庫（表示智慧可以延續），小朋友或中低收入者，可憑證件每月領書若干本，民眾亦可拿廢電池換書等等。

在今年四月初，文總所辦的「城南有意思」活動中，延慧書庫更搬來十幾個書架的書，民眾只要登記一下，就可免費取書三至六本。別以為回收資源的圖書，不會有甚麼好書，沒想到我也在現場找到《喀布爾的書商和他的女人》、《洋基王牌行銷》、《時光之翼》等過去想讀，一時又未買的書，好像撈到寶了。

想來環保局平日被動在內湖及萬華兩處延慧書庫送書，大概宣傳不夠，知道的人也不多，如今隨著「城南有意思」類似的社區活動，深入里鄰，主動讓參觀民眾選書、挑書，成果似乎不錯，書馬上送出一大半；在四月二十三日世界書香日，倒是可以再配合圖書館的活動，再度出擊，他們推銷閱讀的好業績，比圖書館或書店還厲害呢！圖書館也不要忘了有這麼大的一個充滿書香的贈書單位呢！

圖書可以環保再利用，知識也可以延慧，延慧書庫可以多加宣傳，甚至可隨著垃圾車另派一輛行動書車，讓民眾每天都可捐書、換書、取書！

這樣子，每天都是書香日。

（作者曾任國家圖書館編審，著有《圖書與圖書館論述集》）

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