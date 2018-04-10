自由廣場》「城南有意思」談城市節祭

◎ 王錫璋

宜蘭縣有兩大年度活動—春天的「綠色博覽會」和夏季的「童玩節」，每年都吸引不少國內外觀光民眾，並成為固定的蘭陽地區節祭。

文化總會上週（四月一日至四月八日）在城南發起的二○一八「城南有意思」，也是一項熱鬧又有意涵的活動，以童樂會、晒書節、草地音樂會、音樂劇、春日市集等，並結合附近的博物館、藝文展館等參與、配合，舉辦各項活動，儼然是城市型的節祭活動。比二○一四、二○一五年，文總委託其他單位辦理的「城南有藝事」活動，規模更大，且更活潑、親切。

台北城南一般指愛國西路、羅斯福路一段、和平西路一段所圍繞之舊南門城以南之區域，特別是以南海路、重慶南路二段、牯嶺街、泉州街、南昌路一段等為主軸。此區域歷史、文化底蘊豐富，小小方圓之地，竟有十三、四所博物館及藝文展所，並有綠意盎然的植物園休憩園地；若稍往外擴大一點的中正區，則全部擁有的古蹟有一百一十一處。人文歷史意味如此豐厚的地方，值得為它辦一個固定時段的節祭，吸引外地民眾來認識它的歷史，並為周邊店家帶來觀光人潮。

當然，城市型的節祭，時間不宜像綠博會或童玩節長到一個多月，以免妨害交通等。文總這次「城南有意思」安排在春假期間一星期，盡量避免了對上班下班交通的衝擊，也讓民眾在假日可以有參與活動的機會，可謂考慮周到；或許文總以後可以將此列為台北市固定時段的文化節祭活動了。

（作者為前國家圖書館編審，台北市民）