自由廣場》40億幽靈黨產解決辦法

◎ 施明賜

據十七日貴報報導：「國民黨一筆市值四十億元『幽靈黨產』松山油漆廠土地，當年出售給台鐵後，未完成土地移轉登記，松山油漆公司早已撤銷…。黨產會昨表示，國民黨來補申報松漆廠股權為該黨所有，並申請出售，經開會討論，認不符合「政黨法」規定須出售之必要，國民黨應速將土地移轉國有。黨產會發言人施錦芳表示，本案尚未駁回，若國民黨要與台鐵協商出售股權，只能以一元賣給台鐵，黨產會才會同意。」

因本案係台鐵局於民國四十八年向國民黨營事業松山油漆股份有限公司以二八○萬元價金買下台北市松山區興雅段一六○○多坪的土地及建物，當年台鐵局交錢給國民黨後，迄今仍未辦產權移轉登記，故遭監察院糾正在案。依個人管見，其依法解決之道有二，分述如下：

一、訴請法院判決移轉登記：惟因本案係民國四十八年成立之不動產買賣案件，買賣不動產後經十五年未辦理移轉登記，不動產移轉登記請求權已罹於時效。亦即原不動產出賣人取得時效抗辯權，得拒絕配合履行移轉登記，何況上開油漆公司已撤銷不存在、加上訴訟的裁判費過高，台鐵局沒把握可以勝訴，因此最後都無疾而終。

二、由台北市政府地政局依法標售：查政府為處理非以自然人或法人名義登記之不動產，或與現行法令規定不符之地籍資料，如現行地籍資料上仍有土地所有權人為：「觀音佛祖」、「土地公」、「福德正神」、「天上聖母會」等於法不合之登記，已於九十六年訂定公布地籍清理條例以清理上述不動產。而上述「幽靈黨產」松山油漆廠土地，經查地籍資料之土地登記名義人為：松山油漆股份有限公司，惟因該公司已撤銷登記，該公司已非屬依法登記之法人，故其名下之土地亦為政府應清理之對象，依該清理條例規定應由台北市政府公告及受理登記，倘公告一年仍未能釐清其權屬並完成登記者，則由台北市政府地政局代為標售，標售價金依規定儲存於保管款專戶供日後真正權利人申領，如此才能釐清地籍，健全地籍管理，亦有助於公共建設或相關建設之推動。

至於上述黨產會要求國民黨要與台鐵協商出售股權，只能以一元賣給台鐵，黨產會才會同意，筆者實不知其法源依據，況且現土地登記名義人為松山油漆公司—為撤銷不存在之非法人，似亦無從配合辦理移轉登記為國有。

（作者為公務員，台北市民）

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