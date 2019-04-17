社論》發揮企業的力量

距離總統選舉只有幾個月，拚經濟的呼聲會繼續此起彼落，但將國民所得帳攤開後，可以發現政府所占比例相當有限，在一般國家，民間部門創造的附加價值多在八成以上，經濟要成長，可以沒有政府，但不能少了民間企業，而且給他們足夠的發展空間，就能發揮潛力。領導人要能提高政府資源的運用效率，更應為企業搭建一展身手的舞台。

二○一○年六月十三日比利時大選時，十一個政黨無一獲得二十％以上的席位，各黨合縱連橫使政局更為紛亂，過了五百四十餘天，才終於在二○一一年十二月形成聯合政府；若從二○一○年四月前首相辭職時算起，則有近六百天是處在無民選政府的狀態。

沒有領導人並未使大眾暫停生活，似乎也不影響比利時的經濟表現。受全球金融海嘯及歐債危機衝擊，比利時在二○○九年的經濟成長率為負二．二五％，沒有政府的二○一○年則反彈至二．七四％，二○一一年雖稍回落至一．八％，但從二○一二年至二○一七年，在政府組成後的五年間，竟無一年的經濟成長率超過二○一○年及二○一一年。

政府能夠操控預算，掌握財政政策，以擴大支出促進需求，或由法規引導產業發展方向，也有中央銀行能透過貨幣政策調控利率，以應對不同的經濟狀況，甚至透過結構性改革，放寬管制、鼓勵企業競爭，以促進資源的有效應用等，不過，政府並非萬能，經濟的優劣與大環境有關，若處在景氣循環的衰退期，政策有時也力不從心，當然，比利時的例子，也不能簡化為無政府一定優於有政府。

每個國家發展經濟的模式並不相同，與人力素質、地理環境、天然資源等都有關係，政府可以透過貨幣政策、財政政策及結構性改革直接影響經濟，但是，政府雖是主要的參與者，要提振經濟，卻無法完全依賴政府的投資與消費，民間部門才是經濟的主體，也是構成經濟現狀的重要組成份子，而結構性改革就是政府影響長期經濟發展的方法，不管是鬆綁金融管制、減少行政干預，或是增加勞動市場的彈性，都在釋放民間力量的同時，創造了經濟成長的空間。

如果想要提高國內生產毛額（GDP）的成長，就要創造民間企業可以全力衝刺的環境，也就是構建長期能夠提高生產力的因素，包括外來投資的引入、基礎建設、教育、醫療的改善等，這些都是短期看不到影響，但決定長期成長性的關鍵。企業抱怨缺水、缺電、缺地、缺人及人才，解決的主要方法就是基礎設施等品質的提升；短期的成果不易顯現，改善需要持續的努力。

拚經濟不是政府悶著頭幹，長期陷入低成長之苦的歐盟，為求經濟成長也著力協助民間發展的方向，包括基礎建設的加強、公司治理的改善，以及擴大產能、融資能力、協助技術升級，提高競爭力、鬆綁管制與商業發展服務的改善等，每一項都和發揮民間力量緊密相關。

二○一八年我國GDP接近新台幣十八兆元，其中超過九兆五千億元是民間消費，而投資則有三兆七千多億元，民間投資過去常占投資總額的八成左右，國際市場是我國突破經濟困境的出處，依然仰賴企業的攻堅與占領。發展經濟的關鍵就在釋放民間的活力，政府財政、貨幣政策的調整，不會自然改變經濟運行的方向，而是扮演觸媒角色，透過短暫強力注入改變經濟活動的政策，影響民間的決策行為，以扭轉經濟趨勢。

在改善經濟體質的過程中，政府可扮演救助、協助與贊助的角色，扶助經營不善企業或使其有序退出市場，供給資金、技術給需要的企業，不過，除了撒錢外，最能夠協助企業的，還是創造讓他們能夠全力發揮的舞台。民間有更大的動能與動力，透過鬆綁法規等結構性的改革，把企業的潛能發揮出來，不僅能有長期效果，也有立即的作用。若領導人的方向對了，效果卻不彰，可能是執行不力，也可能是以錯誤的指標當績效。

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