自由廣場》請給心戰大隊一點鼓勵

◎ 趙興鵬

國防部心戰大隊展示心戰作業車，及自行包裝招降敵軍用的「心戰食品」，包括市售知名蛋捲、餅乾、泡麵、牛奶糖，在包裝加印簡體字文宣，名為「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」，引起部分人士誤解，例如「心戰大隊對大陸的消費水準與富裕程度毫不了解」，認為是「為蔡政府反中添柴加薪」，並質疑用什麼載具投送？用大砲？火箭？

兩岸如衝突，台灣沒有廣大腹地，不可能出現大會戰，而是中共多點登陸，國軍則多點反攻，因而「投誠方便麵」、「投誠牛奶糖」等「投誠食品」，是針對負隅頑抗的敵軍小部隊在糧盡援絕下所設計使用。

筆者曾於駐紮在林口的心戰總隊任職空飄分隊長多年，亦曾擔任駐韓心戰顧問，早期投送以宣傳單最大宗，其次有食品，甚至在唐山大地震時投送藥品。載具是六十六．九公尺高度的空飄氣球，運送量一只氣球四百磅，一個晚上可飄上三十個高空氣球，運送一萬兩千磅，從未使用C130運輸機，現在則連高空氣球空飄也不再使用。然而，心戰大隊能在原有的傳統心戰上創新研發，國人應該給予鼓勵才是。

（作者為前聯勤留守署政戰主任）

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