自由廣場》（林保華專欄）敵人就在國內 本土派還內鬥

九合一選舉本土派大敗後，中共加強對台灣的併吞工作。習近平親自出馬將九二共識定性為一國兩制，台灣的中國代理人紛紛到中國向習近平表忠，以行動來承認一國兩制。由於中國官員直接來台灣統戰現在有一定難度，於是出動在美國的中國代理人來執行這個任務，四月份遂有一批主張武統的中國代理人與台灣的中國代理人結合，企圖掀起一陣惡浪，配合韓國瑜美國之行，為他初選總統造勢。當然，中國艦機的環島威脅也不會缺席。

台灣已經面臨共匪兵臨城下的危機，政府被迫出手驅逐武統學者李毅，並且也可能禁止另外一批入境。而台中公民團體與市議員也出來反制，迫使親中國代理人取消他們的聚會。台灣人民就是要這樣同心同德，才能保住我們的主權，保住我們的自由。

可是另一方面，台灣本土派的民進黨內為了爭奪二○二○年的總統大選出線權，還在內鬥不休。明明四月十日黨中央草擬出五二二後再進行總統初選民調的折衷方案，成為各派系的共識決議，沒有人反對而通過。賴清德也表示了事緩則圓，願意配合黨中央，為何戰火還不停息，還在相互指責？

蔡賴都不是神，因此在對待這個問題上都有其缺陷，民進黨中央更因為匆匆上陣，便宜行事而導致出現種種問題，應該道歉。延後初選民調沒有改變整個初選的制度，只是時間上的推遲，以延後來補救賴清德的突然。世界上沒有絕對公平的事情，只能是相對而已。在這個問題上一定要爭個一清二白是不可能的，進入司法程序就能服眾嗎？非要鑽牛角尖不可，只能導致本土派的分裂。有這個必要而讓國共勝選嗎？如果連這點眼光和器量都沒有，能做好總統嗎，也枉為本土派。

台灣本土派常為某些問題爭得面紅耳赤，甚至不惜翻臉，這些問題主要過保護台灣的主權嗎？為何不能為台灣的主權而求同存異，實際上就是求大同存小異？大同就是台灣中華民國的主權，台獨與華獨都要服從它，政黨、派系與個人問題更要服從它。

中國人內戰內行，但是他們也用「將相和」樹立典範；也有「小不忍則亂大謀」的警語。台灣人如果真的有別於中國人，請拿出實際行動出來。

希望大家立即停止相互指責，各說自己的長處。如果真要批評對方，也不應用刻薄、謾罵式對待敵人的語言。如果有人肆意用造謠污衊蔡賴來製造仇恨，就要警覺他們是不是國共代理人來裂解民進黨的。對共同守護主權的國民黨人，我們也應該尊重。對未來初選的細節，民進黨中央必須慎重地處理。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/