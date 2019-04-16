自由廣場》他的學經歷…

◎ 張桂禎

韓國瑜再度拋出「台灣鬼混二十年」說，並直批三任出身台大法律的總統搞殘經濟。跟選市長的套路一樣，先無所不用其極地貶低（又老又窮），再用花言巧語（發大財）塑造自己成救世主，配合媒體炒作，把選民「總白癡化」，無視荒誕不經的政策，間接導致長久以來台灣所確立的價值與典範被一點一滴摧毀。

韓國瑜上任以來永遠只有推銷農產品，以政治意味濃厚的訂單和備忘錄炒短線。高雄及台灣的產業布局，扮演領頭羊的怎會是第一級產業？而他一提再提「台灣曾是四小龍的老大，新加坡二、三十年前在台灣後面，南韓被拋在很後面」，根本是鬼扯；真實數字顯示的是：人均收入始終是香港、新加坡領先，而一九八○年代，南韓的經濟成長率已超越台灣。

韓國瑜特別點出前幾任總統的學歷，不免也要接受外界對他學歷的檢視。第一、韓國瑜是政大東亞所法學碩士，「法律系誤國」的暗諷是自我打臉？第二、韓國瑜退伍後參加聯考，根據其自傳所述「六科、三百八十五分的成績，考上東吳大學英文系」，若該處所載分數為加分後，得推估其原始分數應為二八八．七五分左右（早年服役五年以上的退伍軍人加總分三分之一），民國七十年前後，乙組最低分數大概為三百分；換言之，韓國瑜單憑原始分數，恐沒大學可念。

其實，多少企業家的學歷不夠亮眼，卻以白手起家創業的才幹和實績博得敬重。然而，韓國瑜早年擔任立委時，出席率和質詢率低得嚇人，不折不扣是個「鬼混的政治人物」，一度淡出政壇，後來爭取黨內提名卻因抹黑同志而被剝奪資格。近年讓他躍上版面的北農總經理一職，還是倚靠地方派系的農會勢力，才由他出線。而後特定媒體推波助瀾，靠他三寸不爛之舌所打造的「北農神話」，更是早被戳破，令人不敢恭維。

以韓國瑜的學經歷，還有他對經濟數字的基本解讀、產業發展的見解，若當上總統，台灣經濟何止是殘廢，可能腳都要一半跨入棺材了！

（作者為美國常春藤盟校學生，台南市民）

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