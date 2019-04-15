自由廣場》考試院瘦身 合情合理

◎ 林嘉誠

立法院司法及法制委員會日前初審通過考試院組織法修正草案，將現行十九名考試委員瘦身為三名，任期從六年改成四年，並明定三款任用資格。新增試委不得赴中國兼職，若違反規定即喪失試委資格。至於是否保留考試院會制度，因仍有疑義，保留送黨團協商。

考試院是相當特別的政府組織，在世界各國十分罕見。考試院依憲法規定，負責公務人員考試、銓敘、保障等。一般國家為了使類似機構傾向獨立行使職權，頂多設置部級的行政獨立機構，例如文官委員會，有如我國行政院行政獨立機構，如ＮＣＣ、中央選舉委員會、公平交易委員會。

考試院現有職權分別由考選部、銓敘部、公務員保障暨培訓委員會三個部級機構行使。考選部的業務以公務員考試（包括初任、升等、特種人員）為主，另有專技人員考試（包括檢覈），這些業務沒有必要設置部級機構執行。銓敘部主要負責公務員任用、升遷撫卹、退休等。行政院設立人事總處，業務與銓敘部、保訓會部分重疊。國家文官學院、公務人員退休撫卹基金監理委員會及管理委員會，均可改隸行政院。

考試委員主要工作為出席考試院會、聯席審查會，另一主要工作為擔任典試委員長、其他典試事務。行政院不管部會政務委員也不超過十人，不管部會的考試委員沒有理由高達十九人（設置十九人，源於早期華北、華中、華南一省一試委）時空背景早已不同。此外，典試委員長來源多元化，作者曾任考選部長（2004-2008），由於考試委員擔任典試委員長，依據立法院決議，不得再支領酬勞，若干試委拒絕出任典試委員長。

考試院長期之計，應該修憲廢除，業務移撥，此種規劃研究不勝枚舉。中短期試委十九人調降，合情合理，也合法。至於人數多少，三至十九之間，仍有共同協商空間。

（作者為考試院考選部前部長）

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