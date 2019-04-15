自由廣場》校園黑暗面

◎ 楊世承

一位好老師，不能只由教師團體球員兼裁判自我認定，而是除了教師同儕，包括校長、家長、專家學者等多角度的認可後，才能獲得肯定。

台灣社會當然尊師重道，這是針對大多數的優質老師，至於少數「不適任」的老師，我們還要尊敬他們嗎？還要保障他們的工作權嗎？那試問，孩子的人權誰保障？試問，幾十年來無法處理不適任教師，犧牲多少孩子學習權？

我們來看教評會的屬性。它是任務型組織，委員包括行政人員、教師及家長或公正人士，以民主、公正方式處理不適任教師，所以，當然不必是教專盟所言之教師專業組織。如果對專業的定義都模糊掉了，如何來評定不適任教師？

我是老師退休，曾經親身經歷老師連署抵制全校路跑活動，原因是維護學生在校外的安全不是他們的責任。又某校不願開放校園，甚至在會議紀錄上記載，社區長輩是傳染病的主要病源！又暗喻長輩是小燈泡凶手翻版…云云。因為學校無力處理，這些事都不了了之，連同掌管地方教育的主管也敵不過「惡勢力」，囑咐我不要有意見、息事寧人並且不要追究等，都暴露出學校的黑暗面。這些，是教師本身能處理的嗎？難道這不是鄉愿？所謂不要惹是生非，不想也不敢得罪權勢，結果受害的，不就是孩子嗎？一些教師本身的理念和倫理都不足了，有何資格和人談專業？

學校外，評定優秀老師的單位有官方的，有民間的；但在校內，僅止於教評會與考績會。然而校外評定人員多元，不像校內僅二或三種人員。因此，教評會若能加上更多的外聘成員加入評定陣容，才會有公信力，老師的比例降至二分之一以下，才能改變目前無法處理不適任教師現象。否則，老師球員兼裁判，如何讓人信服？

依教師法，只有教評會才有法源依據，可以處理不適任教師。教評會未兼行政或董事之教師應少於二分之一，剩下的二分之一強，交由其他兼行政老師、社會公正人士參與認定，這才是最強有力的專業保證，也才能真正保障優質老師的工作權。

（作者為全國家長教育志工聯盟秘書長、教育學博士、退休教師）

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