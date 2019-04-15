自由廣場》天菜或天敵？

◎ 陳茂雄

這幾天民進黨總統候選人初選的新聞佔盡了媒體版面，讓人忘了中國國民黨總統候選人的新聞比民進黨還精彩。台北市議員王世堅接受廣播節目專訪時指出，高雄市長韓國瑜是中國國民黨最強的人，卻說出「韓國瑜就是民進黨的天菜」。中國國民黨文傳會主委黃子哲則在臉書發文酸道，韓國瑜明明是民進黨的「天敵」，卻被王世堅說是「天菜」。

表面上看王世堅似乎在耍嘴皮，事實未必。韓國瑜被藍營民眾捧為第一戰將，將所有希望寄託在他身上。只是他們卻沒想到，綠營也有不少人將希望寄託在韓國瑜身上。民進黨執政引起民怨已受傷不輕，總統候選人初選更引起內部的對立，對於二○二○年的大選並不樂觀，然而若是中國國民黨徵召韓國瑜參選總統，情勢立即改觀。

韓國瑜並非新人，若真的有群眾魅力早就成名了，不必等到現在。九合一選舉期間，之所以產生韓流，是因為有些選民恨民進黨，基於「敵人的敵人便是朋友」的理念，他們刻意捧與民進黨執政團隊對立得最嚴重的韓國瑜。選後統派為了對抗本土勢力，又力捧韓國瑜參選總統，他們沒有評估到，靠韓國瑜那些粉絲就可以當選總統嗎？

中國國民黨內的統派人士雖然相當團結，只是人數太少，不足以成大事。國民黨真正選戰的靈魂在於地方派系，因為地方派系的樁腳與選民之間形成相當嚴密的人脈，選舉時對綠營產生相當大的壓力。二○一四年及二○一六年的選舉，就是因為馬英九歧視台灣人所組成的地方派系，引起地方派系反撲才使該黨崩解。

目前民進黨雖然受創，可是中國國民黨的問題卻更嚴重。王金平屬地方派系的代表人物，他已磨劍數十年，正準備打人生最重要的一場戰爭，若臨時被韓國瑜取代，必定吞不下這一口氣。年輕時可能期待未來，還會忍氣，現在已沒有等待的空間，不可能再忍氣幫人抬轎。

中國國民黨的地方派系很特殊，雖然妥協性強，卻缺乏政治理念，只思考資源，不會跟著政治意識走，馬英九虧待地方派系遭到反撲就是明顯的例子。目前地方派系好不容易有機會產生總統，若機會被韓國瑜擠掉，綠營真的會偷笑。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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