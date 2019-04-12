自由廣場》台鐵APP原始碼，豈能公開

◎ 莊以楷

國民黨立委許毓仁十一日指控台鐵APP「台鐵e訂通」花了十億元建置，卻無法解決買不到票的問題，要求台鐵與交通部公布資金流向與軟體編碼，供全民檢視。交通部則回應，立委故意講APP花了十億，但事實上台鐵建置的是「整套票務系統」，且十．七億的預算，是在民國一○四年七月國民黨執政時期即核定。

筆者本身寫過幾年的手機軟體，平心而論，即使是Android版App加iOS版App，再加上後台設施（譬如：主機設備、訊息推播服務…等），十億實在是天價，個人覺得光這點，台鐵有責任公開說明。

不過另一方面，對於立委提出的某些要求，筆者也不太理解與贊同，我想只要曾經靠寫程式維生，或者待過軟體公司的人都知道，任何程式的原始碼（不管是用JAVA、C++、Python... 還是什麼程式語言寫），說是一家軟體公司的命脈都不為過，試問，今天的重點到底是台鐵把這些納稅錢怎麼花的？花在哪些地方？還是台鐵的APP程式是怎麼寫的？立委憑什麼要求台鐵或外包商（如果有的話）必須公開程式原始碼（source code）？

況且，即使真的公開程式原始碼，要是有人把這些程式重新改寫，然後做成必須付費的APP到Google Play或iTune Store上架，台鐵可以告他們侵犯智慧財產權嗎？

假如五月天在小巨蛋開演唱會，座位只有一．四萬左右，卻有十萬人上網想搶票，唯一可以確定的結果，就是有八．六萬人買不到票。同理，買不買得到飛機票、火車票，不也是供需問題嗎？到底關APP什麼事？它充其量只是一個購買票券的工具或方法。如果這世界上真的找得到絕對可以解決買不到票問題的APP，那麼立委大人與其開記者會「揭弊」，不如直接開記者會或開直播，把這種購票「神器」分享給全國同胞，不是更實在、更能造福廣大群眾嗎？

（作者為軟體工程師，台北市民）

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