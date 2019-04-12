自由廣場》祈求媽祖保佑，不需要「鑽轎腳」

◎ 林瑤棋

假如蔡英文總統有一天站在大馬路上，而你卻從她的雙腳間鑽過，你說她會高興還是生氣？免講恁嘛知，她不但會生氣，而且把你告上法院。

筆者認為所有的神都是人創造出來的，所以神都是人格化，人的想法神也一樣想法。鑽過蔡英文的兩腳之間（跤縫kha phang7），蔡英文一定會很生氣，同樣道理，鑽過神的跤縫，當然神也會很生氣，可是偏偏就有一大群人，排隊鑽過神的雙腳間，說這樣神就會保佑他，令人難以苟同。

從神的雙腳間鑽過，臺語叫做「軁轎跤」（nng2 kio5 kha），我在台灣活八、九十年，古早從來沒有見過「軁轎跤」的民俗，直到大約二、三十年前，才開始有這樣「軁轎跤」習俗，當然就是現在人新發明出來的。

如果鑽過男性神的雙腳間，可能問題還不是很大，問題是台灣開始有「軁轎跤」習俗是始於中部的某媽祖廟。我的天呀！媽祖是未出嫁的廿八歲女子，你卻要從她的雙腳間鑽過，肯定媽祖會很生氣，怎可能保佑你？

我的猜想，發明這種「軁轎跤」習俗目的是為了賺錢，因為剛開始有「軁轎跤」習俗是每次收費一百元。記得約二十年前，也是這座媽祖廟邀請湄洲媽祖來臺遶境，到每座媽祖廟，把神轎用「椅條」（i2 liau5）墊高，讓信徒從轎下鑽過，鑽的時候要放一百元在地上，湄洲媽祖人員就在地上有撿不完的百元鈔。

俗話說，頭上三尺有神明，也就是說，神明站得比我們高，我們要祈求神明保佑，必須點香向前上方拜，神才會降納。你如果從她胯下拜，神怎會接受？何況神都是人格化，她的下身也和人一樣是排泄的地方，況且北宋時代的女性穿裙就不穿褲，穿褲就不穿裙，萬一你要鑽轎腳那天，媽祖是穿裙，那是多麼尷尬的場面。

筆者認為，「軁轎跤」對媽祖是非常不禮貌的行為，二、三十年前發明這種軁轎跤習俗的人一定還健在，未知他有否想過，用另一方式來祈求媽祖保佑。

（作者為鄉土文化作家，台中市民）

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