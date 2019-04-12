自由廣場》（青年時評）那一年，看他高舉「今日香港，明日台灣」

◎ 潘寬

根據媒體報導，香港四年多前佔領中環的雨傘革命運動，其中要角「佔中九子」日前均遭定罪，以「串謀作出公眾妨擾」、「煽惑他人作出公眾妨擾」等罪名，最高可判刑七年。中國政府蓄意報復的心態昭然若揭。除了聲援香港外，台灣人更應認清中國的獨裁暴政本質，不要再隨中國撒錢戰略起舞，以杜絕中國的侵略。

身為太陽花學運參與者，在二○一四年的太陽花學運過程中，印象最深刻的畫面之一就是一個香港人，舉著「今日香港，明日台灣」的看板，堅定地告訴眾人，從相信中國一國兩制，到後來中國毀約蠶食鯨吞香港的民主自由，讓他決定以自身慘痛經驗，告訴台灣人千萬不能相信中國。

太陽花學運出關後，香港也在同年九月爆發了佔中行動（即雨傘革命），為了爭取所謂的「真普選」，也就是反對中國人大「審查」香港行政首長候選人。當一個民主社會，若連候選人都要經過中央審查認可，還稱得上是民主嗎？中國可悲的一國兩制，其本質就是經過偽裝的獨裁。

最血淋淋的例子就在眼前，中國一國兩制就是詐騙，被戳破之後還要懲處爭取民主的人。反觀擁有民主自由的台灣，可以有反政府的示威、遊行，許多人仍不滿意，只憑一個「靠中國發大財」的信念就支持這些親中政客，殊不知他們只是被中國利用的棋子，要來統戰台灣，在發財的假象中，悄悄奪取台灣的自由意志。

中國的統戰侵略一直持續著，統媒的假消息戰、踏進中聯辦而毫無警覺的高雄市長、村里長被中國挖角、藝人再三「被認同」、中國軍機的挑釁、國際上的打壓，再加上今年初習近平高喊的「九二共識=一國兩制」，而台中市還即將在台灣大道舉行「宣揚九二共識，支持和平統一」的遊行，這若不是對民主自由的諷刺那什麼才是呢？

香港的例子就在眼前，請認清中國和平背後的獨裁假象，團結一致守護台灣的民主自由。

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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