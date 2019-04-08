自由廣場》想想「開台祖」

◎ 洪裕強

《論語學而篇》主張「慎終追遠，民德歸厚矣」，儒家透過虔誠祭祖展現孝道的行為以牧民厚德。每年四月五日清明祭祖，子孫們思親掃墓緬懷先祖，著實是家族的大事。大部分的台灣人祭祀的對象多是「開台祖」以後的祖先們，每個家族都有各自的「開台祖」，譬如號稱全台規模最大的桃園新屋葉氏家族，枝繁葉茂的子孫們在「葉五美公祠」祭拜的對象就是葉氏來台第一代的祖先。至於族譜裡古早的「唐山祖」們，對後世的台灣子孫而言，似乎沒有像「開台祖」們那麼親。台灣的子孫們很少會特別在清明節去中國掃墓，即使有意願，也常找不到被文革紅衛兵破壞的「唐山祖」墓可以祭拜。

「清明時節雨紛紛」，台灣子孫祭祀緬懷「開台祖」之際，宜省思當初「開台祖」們為什麼冒著「九死一生」的危險，渡過艱險的黑水溝，遠離中國來台披荊斬棘，蓽路藍縷，待奮鬥成功立足台灣後卻又不回中國？後世子子孫孫在「開台祖」的庇蔭下，台灣的生活是否會比「開台祖」留在中國的親戚好？子孫們在台灣過得好好的，是否須跟霸凌台灣的中國統一？如果台灣跟中國統一，「爹親娘親不如毛主席親」的氛圍下，未來是否還能有清明節跟「開台祖」掃墓的孝行？也許「開台祖」在後世子孫跟您祭祀擲筊問候時，可以給子孫們連續三個聖杯開示。

（作者為高雄長庚紀念醫院學術組副教授）

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