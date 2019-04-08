自由廣場》豬血糕與觀光

◎ 蕭嘉弘

台北米其林繼上週公布「必比登」十二家平價、偏麵食與台菜的名單之後，再公布推介的二十四家夜市小吃，美食家呼籲廟口、菜市場也有美食，其實還有許多「巷仔內」的平價美食，有著貨真價實的「手路菜」的功力與肯定，成遺珠之憾。

連續兩年公布的名單中，可以看出老外眼中的台菜風貌，並吸引前來台灣「尋寶」嚐鮮的觀光客，增強我們的自信。但似乎並無意外，「平民美食」滷肉飯老外接受度較低，未能列在榜上，倒是這次老牌筒仔米糕首度獲選，還有被戲稱為「台式漢堡」的刈包也首次上榜。相信未來只要良性競爭，提高品質，開發內容的多樣化，藉政府投入促銷與介紹，口碑與商機仍值得期待。

二○○九年九月曾被外國旅遊網站列為「全球十大另類食物」（10 of the world’s most unusual foods）第一名的豬血糕，或是特殊的魷魚嘴羹、烤魚下巴吃魚眼睛，若列為台灣特色食物類，也將是一大賣點。又如台灣平民美食的蚵仔煎，有老外反映黏黏像鼻涕，但台灣鮮蚵算肥美，平均一顆賣不到十元價，日式廣島牡蠣雖然較大，登台賣「進口價」，一樣賣得「嚇嚇叫」。海島國家台灣的海鮮類，包括鮮魚、龍蝦、蚵仔和螃蟹餐該是接下來政府推廣的重點，因為品質佳，剩下的就是高檔化和精緻化料理，多觸角自我美食行銷，讓更多「吃貨」來台灣報到！

（作者為英語導遊，台北市民）

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