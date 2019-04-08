自由廣場》以稅逼租 恐成空包彈

◎ 蔡志鏗

台北市東區店面閒置漸多，成為熱議話題，市長柯文哲放話將規劃課徵空屋稅，不論住房或店面、不論持有戶數，只要空置逾一年就要課稅。筆者認為空屋稅不合情理，而且實施後，恐看得到卻吃不到，最後淪為作秀白忙一場。

首先，東區店面租不出去，有可能是因為商圈沒落或轉移所造成的現象，主政者應該想辦法活絡商圈，並打造特色，才是對症下藥的做法。

再者，一旦空屋稅定案，「上有政策，下有對策」的現象肯定層出不窮，誠如學者專家說的：擺一台自動販賣機或夾娃娃機，算閒置空屋嗎？屆時可能會出現「租一個月，空十一個月」的奇特合約，或是「假合約，假出租」紛紛出爐，豈非徒增官民不便？

最後，依照目前曝光的稅率，閒置店面稅率擬略高於非自住、持有多屋的最高稅率三．六％，但因課稅以公告地價計算，實際稅金增加有限，對於口袋深的房東仍不痛不癢，恐難以達成以稅逼租的效果。

台北市政府想要解決閒置房屋和店面的立意良善，但要有全面且整體的思考，只想靠空屋稅達標，是頭痛醫頭、腳痛醫腳的做法，最後可能會讓空屋稅成為看得到，卻吃不到的空包彈。

（作者為退休教育人員，台北市民）

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