自由共和國》余杰／趴下 就成了奴才

余杰／旅美華裔人權作家

中國官媒《光明日報》之「光明網」刊登了一則新聞：中宣部「學習強國」學習平臺（不是一般性的學習，而是學習近平語錄）自二○一九年元旦上線以來，引起全國線民高度關注。南開大學中華古典文化研究所所長、詩詞大家葉嘉瑩先生特為該平臺題詩一首，李殿仁、李文朝、何雲春等依韻步和，現輯選部分作品以饗讀者。

其他那些東施效顰之作，不忍卒讀。葉嘉瑩這位被中共當作「國寶」養起來的「大師」，所寫的究竟是一篇怎樣驚天動地的佳作呢？且看其《為中宣部「學習強國」學習平臺題詩》：

中華詩教播瀛寰，李杜高峰許再攀。

已見舊邦新氣象，要揮彩筆寫江山！

如果不是明確標註作者是葉嘉瑩，我還以為這是文革期間郭沫若所寫的吹捧毛澤東、江青的打油詩。當人們紛紛嘆息葉嘉瑩「晚節不保」時，我卻想起不久前讀過的葉氏的名作《王國維及其文學批評》。葉氏讚揚說：「王國維先生是一位很了不起的學者。他之偉大，他之了不起，他之所以得到很多人的尊敬，是因為他所追求的東西跟我們當前一般所謂的『學者』所追求的東西有所不同。」她認為，王國維先生所追求的是真理。「陳寅恪先生說，我們真正的讀書人讀書治學的目的是為了追求真理。也就是說，讀書是為了明理，是在追求真理。所以『思想而不自由，毋寧死耳』，如果不能夠自由地追求真理，那麼生活就成為一種痛苦。這就是陳寅恪先生所認為的王國維為什麼自殺的原因了。」

葉嘉瑩進而批評說：「當前很多人之研究學問其實是出於一種功利的目的。像現在大學博士班裡的有些學生，他們的目的是要得到一個博士學位，然後就可以得到比較好的工作、比較高的等級和比較高的待遇。所以，現在有很多人讀書其實完全是出於功利的目的，這在中國內地的教育界、學術界，是很普遍的現象。」

或許，葉嘉瑩自己也沒有想到，她寫這本書、說這番話之後沒過多久，她本人就蛻變成早先所批判的對象。在沒有思想自由、言論自由和學術自由的習近平時代，「一名教授說了幾句真話就淪為流浪漢，一名流浪漢說了幾句正常話就成了偶像」，葉嘉瑩的粉墨登場，即便不是「為稻粱謀」，也是為了滿足文人不甘寂寞的虛榮心。在一個沒有國學大師的時代，只要能被當作國學大師供奉起來，就可以不必「因真理，得自由」了。

這是一個多麼醜陋的時代，一不小心，就看到葉嘉瑩變成了凌友詩。年齡可以當凌友詩的奶奶的葉嘉瑩，在曠世英主習近平面前，也可以演一齣「少女情懷總是詩」的青春版《牡丹亭》了。

余英時只有一個，葉嘉瑩卻有無數個。卡夫卡說過，挺住，意味著一切；而我要補上下半句：趴下，就成了奴才。

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