自由共和國》林保華／請韓國瑜不要抹黑台灣

陸委會主委陳明通道歉(資料照)

林保華／時事評論員

韓國瑜與澳門中聯辦主任傅自應（右）會面。（取自澳門中聯辦官網）

陸委會主委陳明通在接受媒體專訪時說：「如果只為了生活吃得飽就好，那跟豬狗禽獸有什麼差別？」這是針對韓國瑜訪問中國，只為拿訂單而不顧台灣的國家主權，走進中聯辦與香港、澳門的主任密談，等於默認習近平正在硬塞給台灣的「一國兩制」。滿口「經濟一百分，政治零分」的韓國瑜，中國之行就很政治化，身為陸委會主委的陳明通點出這個問題非常必要，何錯之有？與何必要道歉？

大家不妨回憶一下，上一個世紀末期，中國因為改革開放，經濟開始發展，美國也不斷施壓要求中共改善人權，江澤民為了到美國進行國是訪問，在一九九七年不得不簽署接受聯合國《經濟、社會及文化權利國際公約》，但就是拒絕在全國人大通過執行。面對壓力，中共拿出的道理就是「生存權就是最大的人權」，以此拒絕改善中國的自由民主人權法治，一直到現在，還是這個腔調。當時中國異議人士與西方國家的批評，就是如果吃飯就是最大人權，中國人與禽獸何異？人類與禽獸的最大區別，就是需要精神生活。

韓國瑜在痛罵陳明通時還說：人民沒有幸福感、兩岸關係低盪、農漁民和企業在哀號。

這也是胡說八道。兩岸關係低盪主要是中國要併吞台灣的政策，包括窮台政策，這怎麼可以怪我們的政府，要投降才熱絡，就非得投降嗎？

人民的幸福感又如何？聯合國「永續發展解決方案網路」去年公布的「二○一八年世界快樂報告」，台灣奪得全球第二十六名，亞洲國家的第一名，高於新加坡、日本、南韓、泰國等，中國第八十六名。也許這太高估了台灣，但是台灣遠超過中國確實是真的。要不然那些親中國的台灣人為何不願放棄台灣的中華民國國籍與戶籍，去做堂堂的中國人？

「農漁民和企業在哀號」則是韓國瑜對台灣的抹黑。民眾對政府有這樣那樣的不滿可以理解，那是叫做哀號嗎？快死了才會哀號，就是有，也是極個別少數。台灣人均收入在二○一七年是二萬四千美元，全球排名第三十，中國是八千六百九十美元，排名第六十六；中國的貧富差距也比台灣嚴重，為何哀號的不是中國人而是台灣人？是不是中國人連哀號的權利都沒有？

二○○八年總統選舉時，國民黨製作了台灣「哀鴻遍野」的電視廣告，騙取了選票。但是馬英九執政八年，經濟成長率比「哀鴻遍野」的民進黨時期還差，雖然與中國簽署了所謂中國大讓利的ECFA。但是蔡英文在選舉期間，也沒說國民黨導致台灣哀鴻遍野，因為民進黨相較於國民黨，比較不敢也比較不會說謊。

台灣社會上存在著生活相當困難的民眾與經營相當困難的行業企業是事實，需要政府去關注與援助，政府做得不好，人民應該表達不滿。然而誇大其詞為哀號來騙取選票，甚至來反襯共產黨的好，根本是別有用心。

台灣經濟上的困境主要來自於中國的磁吸效應，不要說地理與文化上的接近，就是美國這樣強大的國家也被磁吸導致川普上台的大反擊，但至今也還沒解決。因此以此來完全責怪民進黨政府是惡意攻擊，也不公平，何況馬英九的開門揖盜加強了台灣經濟對中國的依賴，民進黨要擺脫這個依賴，豈是一屆總統甚至兩屆所可以做到的。而韓國瑜與國民黨的方式卻不是擺脫而是迎合中國的磁吸，如果現在是哀號，那麼按照他們的方式，未來台灣只會是奄奄一息，連號都號不出來。

韓國瑜的「經濟一百分，政治零分」更是有意掩飾台灣在這三、四十年來所取得的政治成就，從美麗島事件到蔣經國解除黨禁、報禁到李登輝的民主選舉，獲得世界的肯定，人民的幸福感與這種民主自由人權法治的進步是分不開的，而經濟也隨著台灣的自由開放而起飛。韓國瑜要把台灣帶回過去的黨國體制，甚至嚮往中國「和平」的「一國兩制」與集中營生活，真不知他的書讀到哪裡去了。台灣人絕不可被他的抹黑而損害自己莊敬自強的決心和信心。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/