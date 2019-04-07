自由廣場》維族遭殃，台灣沒本錢裝聾作啞

◎ 林志都

在歐美有許多人否認納粹德國曾經對猶太人、天主教徒與同性戀者等進行有系統的大屠殺。他們的論證之一就是：如果曾經有這樣大規模的屠殺發生，為何當時世界各國沒有相關新聞報導？為何當時沒有國家出面阻止？

目前中國正在發生中的迫害維吾爾族事件，正好給了這些人最好的答案。即使在中國共產黨所謂的「再教育營」中受迫害的維吾爾族高達數十萬人，甚至超過百萬人以上，而且中共還派駐幹部進駐維族人民家中監視，但是世上大部分國家都默不吭聲；同樣信奉伊斯蘭教的國家，也幾乎都無視這樣的現況。

就連與維吾爾人同屬突厥族、甚至將新疆稱為「東突厥斯坦」的土耳其，一向對新疆人民境遇與獨立運動表示同情，但是該國也是等到今年二月九日，因為一名維吾爾知名音樂家黑伊特（Abdurehim Heyit）傳在中國集中營中死亡，才正式強烈向中國政府要求關閉在當地的拘留營。一方面這與維吾爾人屬突厥族，與阿拉伯人及波斯人人種不同，另一方面大部分穆斯林國家在中國龐大市場或在當地大量投資的商機引誘下，當然傾向裝聾作啞。

同樣的理由，也適用在世界大部分國家。即使網路與新聞管道已經比一九三○、一九四○年代進步太多，但是世界各國為了利益「蒙住眼睛就以為看不見」的趨勢仍舊沒有改變。只不過，面臨中國威脅的我們，似乎沒有假裝看不見的本錢，反而更應該大幅宣傳批評這樣的現象：一方面這就是併吞台灣後，中國企圖要在台灣複製的做法，另一方面中國的壓迫正在製造眾多維吾爾族不滿者，圖謀讓他沒走向恐怖攻擊暴力起義路線。台灣應該聲援遭受壓迫的維吾爾族，讓他們知道台灣和中國的差異，避免遭受到不幸的苦果。

中國的高壓迫害正是製造世界更大動亂的溫床，台灣不應該被捲進中國為了統治階級利益所創造的混亂之中。

（作者為台南市民，文教工作者）

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