自由廣場》「台灣人」在喀什米爾機場的遭遇

◎ 黃佳境

日前蔡英文總統的母校倫敦政經學院屈服「一中原則」，將校內一座巨型地球雕塑中的「中國」與「台灣」以同一顏色呈現，形同把台灣納入中國領土範圍內，讓多少國人憤愾難平，甚至感嘆心有餘而力不足；對照中國人上下一條心，對台灣進行統戰，見縫插針手段無所不用其極。其實我們只要有心有志氣發揮「眾志成城」之力，還是會有所作為，畢竟「德不孤必有鄰」。

最近筆者由印度轉往喀什米爾旅遊；二月間，當地曾發生一起四十四死的恐攻事件，加上印度與巴基斯坦因領土問題引發軍事衝突，迄今仍嚴重對峙，也因此喀什米爾處處可見軍警駐守，氣氛緊張，對來往觀光客嚴密檢查。

筆者到國外旅遊一向習慣自備餐具，隨身攜帶，想不到回程時，在喀什米爾斯利那加機場被查出不鏽鋼的筷子有問題，一位當地的老軍人比手畫腳地說：「這雙筷子可做攻擊的武器。」

碰到這樣的指控還得了；筆者不僅據理力爭強調這是個人習慣使用的餐具，並告訴他我不是「中國人」，我來自「民主、和平的台灣」，恰巧旁邊有幾位印度籍的年輕人聽了，也一旁幫腔，並做出吃飯的手勢。看到這樣的狀況，好不容易說服了老軍人放行。

其實在過關檢驗時，也難免會碰到一些安檢人員常將「中國、台灣」混淆，刻意刁難；我遇到這種情況時，二話不說，馬上將背面貼有「台灣國護照貼紙」的我國護照翻轉過來給他們看，正告「台灣不屬於中國，台灣是民主國家，非共產國家」，來一次機會教育。

不過有些旅行社「在商言商」，唯恐帶來麻煩，嚴格要求團員配合撕掉；其實，貼在背後的貼紙，一般檢驗都不會理會，他們要核對的是護照內頁是否有誤。有了這張貼紙，在有狀況時，反而是有力的武器呢！

（作者為前新聞工作者）

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