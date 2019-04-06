自由廣場》（談談民進黨總統初選）讓人想起蔣經國

◎ 陳茂雄

台灣兩大黨都訂有明確的初選制度，可是都出現破壞制度的主張，其中一個政黨是以突破制度的方式勸進特定人選，另一個要以破壞制度的手段擋特定人選。中國國民黨出身獨裁政黨，受過「人治」思想薰陶，缺乏「制度」的思考模式情有可原；民進黨是繼承民主運動的黨外勢力，一開始就打出法治的招牌，竟還跟著國民黨的模式走，令人驚訝。

剛開始民進黨有人提出「霸王條款」，由全代會來否決初選出線者，再由中執會徵召特定人選。只是，當初設計「霸王條款」是針對候選人出現嚴重瑕疵時，目前兩位候選人都沒有這問題，黨主席卓榮泰也強調「霸王條款不是霸道條款」，這條路似乎行不通；這些有心人士又想出另一條路，醞釀在下週三（四月十日）中執會提案「終止初選」，為黨內總統初選提名投下重大變數。

「終止初選」這個字眼似曾相識，在蔣經國獨裁統治年代，黨外民主運動的氣勢越來越盛，一九七八年立委選舉，黨外人士的氣勢對中國國民黨的壓力相當大，又以解嚴及回歸憲政體制為共同政見，讓獨裁政權想盡辦法要排除黨外勢力。正好那年美國對蔣政權斷交，國民黨以它為藉口「終止選舉」，隔年更發動美麗島高雄事件，將黨外菁英一網打盡。

民進黨若只學習蔣經國「終止選舉」的手段還不夠辣，何不學習蔣介石訂定「臨時條款」，將中執委改為終身職，所持的理由除了與蔣介石一樣，為了對抗「共匪」的威脅外，更有統派的內賊與敵人呼應的藉口。只是民進黨沒膽學蔣家獨裁，又沒有雅量依循民主的「制度」來執行初選。

多數憲政學者一直認為內閣制優於總統制，因為前者的國家權力在於國會，屬合議制的集體領導，總統制的國家權力集中在總統身上，很容易產生獨裁總統，可是美國的總統制並沒有這些困擾，之所以如此，是因美國人遵守制度的習性居全球之冠。顯然，一個國家要穩定，必須養成遵守制度的習性。

與美國相對應的是中國，是標準的「人治」社會，台灣號稱與美國一樣，訂定「制度」，只是有太多人想要飛越「制度」，若稱中國為「真小人」，台灣就是「偽君子」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/