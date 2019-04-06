自由廣場》（談談民進黨總統初選）「協調」何錯之有

◎ 陳儀深

政黨的英文字party是從「部分」（part）轉化而來，民主國家一定有兩個以上的政黨競爭，才能構成「全部」，只有極權獨裁國家如中國，才會把「堅持共產黨的領導」寫入憲法；而一九八六年民進黨的組成，為什麼可視為台灣民主化的「起飛點」，道理也在此。進一步說，政治學教科書對於政黨的經驗性定義是「政黨是自主的有組織集團，它從事候選人的提名及競選，以期勝選獲得並施行對政府的人事與政策的控制」。

民進黨創黨以來，提名制度一改再改，一九九五年總統候選人第二階段的全國各縣市開放式初選（open primary），可說空前絕後；而一九九九年為了讓阿扁得以參選，還臨時改了限制條款（他剛從直轄市長卸任，照規定不得參選總統）。現在的「全民調」則完全剝奪黨員、黨代表對總統候選人產生的參與權……總是為了選舉獲勝，只要黨內有共識，「幾乎沒甚麼道理可言」。

現在賴清德已登記要成為總統候選人，依照黨內機制，就是要先經過「協調」，然後才進入初選，竟有政論家公開說協調就是勸退、就是搓圓仔湯云云；至於若干地方黨部主委由於「焦慮」主張召開臨時全代會，甚至提到「霸王條款」的存在，這些由來已久的規定有其緣由，地方黨部的反應無非是一個「自主的有組織集團」因應危機的自然行為，卻被賦予種種不堪的陰謀污名，也真是今日民主台灣的怪象。

這兩天從影音媒體「阿扁踹共」聽到了一位前主席、前總統的經驗談，他指出，為了二○○八年總統大選，蘇、謝、呂、游四大天王原本在他面前協調出「蘇謝配」，卻因「其中一位」提出異見，只好進入初選，果然「殺到見骨見血」，結果謝長廷在第一階段黨員投票就大幅領先，其他人頗有風度、紛紛退出，就沒有進入第二階段。最後，謝長廷代表民進黨參選，輸給馬英九兩百多萬票。這就是阿扁認為「協調優先於初選」的理由。「阿扁踹共」還說，萬一賴前院長初選獲勝，蔡總統的職權不受影響，應無所謂憲政空窗期的顧慮，但以二○○四年他競選連任的經驗，黨政合一、府院一體才能使戰力發揮極致，這是打敗連宋配的重要因素，今若選戰開打，黨提名的賴與蔡總統的府院如何協調合作？讓人憂心。

其實二○○八年我亦身歷其境，當時看到有所謂獨派社團熱心介入民進黨初選，把謝長廷打成統派，結果謝還是初選大勝……獨派怎麼輔選統派？歷史可為殷鑑。

（作者為中研院近史所副研究員）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/