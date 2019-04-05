自由廣場》自己不改叫別人改

◎ 沈建德

蔡英文的母校英國倫敦政經學院日前立起一座巨型地球雕塑，用顏色把台灣和中國分為兩國，該校中國留學生抗議。校方開會後，決定以聯合國地圖為準，將台灣和中國改塗相同顏色，相當不給蔡英文面子。

據報導，該校會議中有台灣留學生提出聯合國第二七五八號決議並未處理台灣主權問題，但因任何版本的聯合國地圖皆標示「台灣為中國的一部分」，因此校方只得堅持這個立場。查聯合國把台灣標示為中國的一部分並非現在才有，一九四七年七月一日，台灣就被劃入中國（見一九四六—一九四七聯合國年鑑）。顯然聯合國被中國收買，因當時日本只是投降，法律上尚未放棄台灣，更不用說沒交給中國，要抗議輕而易舉。

當時聯合國敢把台灣標為中國，是以開羅謊言為根據，但台灣當局從未抗議，到現在蔡英文政府也一樣。本人雖數度去聯合國抗議，而聯合國人員也認錯，因台灣當局不動，我的個人抗議只是狗吠火車。

這次，外交部令駐英代表處去抗議，也聯絡友台國會議員。但外交部網站到今天仍然掛著，一九四三年中、美、英三國發表開羅宣言，具體要求戰後日本「須將竊自中國的東北四省、臺灣與澎湖歸還中國」；舊金山和約、中日和約確認台灣為中華民國領土。

自己不改叫別人改，不是在打假球嗎？

（作者為留美企管博士，前中興大學企管系副教授。https://www.facebook.com/TPGOF）

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