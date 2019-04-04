自由廣場》香港人被迫「挾洋自重」

◎ 葛雋

香港前政務司司長陳方安生和兩位議員最近訪美，得到美國副總統彭斯和國會議長裴洛西的接見，令港人深受鼓舞。陳太下個月還將訪問德國，有「民主之父」之稱的李柱銘和三位民主派人士也會在五月應邀訪美。

在老共心裡，這一切自然極不是滋味。中共最喜歡指責香港人挾洋自重，毋庸諱言，他們也最怕香港人挾洋自重。可是中共官員從來不會問一問自己：香港人為什麼會這樣？中國也是強國，港人為什麼不肯來抱大腿呀？

中共從來不會反省：他們願意敞開大門邀請香港民主派訪京嗎？他們歷來視民主派人士如同洪水猛獸，至今都不准人家入境。你不讓自己的國民自由地回自己的國度，香港人唯有「挾洋自重」出訪他國，實屬天經地義。

政權易手二十多年，請問中國政府有沒有善待港人的一天？基本法應承的雙普選被取消了；言論自由、新聞自由和選舉權被剝奪了；欲立而未立的所謂國安法第二十三條，就像一把懸在香港人頭上的利劍，隨時隨地斬下來；而最近審議即將推出的「逃犯引渡送中條例」，更像一把變成架在頸上頂住喉嚨的匕首！我們上街遊行，政府不理不睬；我們連署抗議，政府置若罔聞，我們只好向美國和歐洲盟國求助，畢竟香港是一個國際大都會，居住香港的外國人士的人權，自然也受一九八四年簽訂的中英聯合聲明的保護。中共最喜歡「關起門打自己家的孩子」，現在「門裡的孩子」有金髮碧眼的外國人，香港人當然有責任更有義務通知人家的父母，快快保護自己的孩子。

「挾洋自重」最終有沒有效？我們拭目以待。但有一點我們知道，被「挾洋」而挾痛的，其實也正是中共的睪丸。

（作者為香港籍，作家）

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