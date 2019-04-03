自由廣場》國民黨沒人敢罵共產黨

◎ 鄧鴻源

中共解放軍上月三十一日派出兩架殲11戰機，於上午十一時踰越台海中線，進入我國海峽西南面空域，我方立刻派出空偵巡戰機，採取適切應對並增派戰機緊急升空攔截，同步進行廣播驅離後，共機即飛返海峽中線以西空域，兩軍對峙約十分鐘，引發關注。

國民黨黨主席吳敦義表示，我方應和平對待中國。對此，民進黨立委王定宇表示，難怪國民黨沒人敢罵中共，真的是「上行下效、一致媚共」。的確是媚共，畢竟人家都侵門踏戶挑釁你，你卻不在乎，還回過頭譴責自己人，未來如果讓此政黨主政，那還得了？

為何以前國民黨在兩蔣時代那麼有勇氣，悍拒任何中國的文攻武嚇，如今的國民黨卻是如此孬種，可有合理解釋？吳某人罵小英與陳菊那麼難聽，為何面對中國卻是這麼軟腳蝦？這算男子漢嗎？

老蔣不僅堅持三不，還三番兩次派特遣隊偷襲人家，從不擔心引起對方的報復，讓台灣生靈塗炭。反之小英，從沒有罵對方，更不敢挑釁人家，只是設法保護自己，不受威脅，怎麼反而被說是挑釁，到底有沒有搞錯？

比較國民兩黨，格局怎麼差這麼多？

台灣最大的問題是中國還是國民黨？當年英國面臨德國大軍壓境，也會有這樣的反對黨，批判邱吉爾首相要和平善待人家嗎？

（作者為大學教授，新北市民）

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