自由廣場》與北榮張院長談分級醫療與門診減量

◎ 謝武吉

台灣的醫療發展，健保是一大里程碑，也是全民的福祉。良善的政策勢必要健全的體制，看看現行由衛福部長與健保署長極力帶領推動的分級醫療與轉診制度，其實在民國八十四年開辦初期就馬上受到過阻礙，僅在當年三月至五月短暫執行，這是因為當時有台北榮總張茂松院長等九大醫學中心代表，與台灣醫院協會理事長一同拜會當時衛生署長、健保局總經理，說了一句「反智」的話：如果分級醫療續推動，大醫院一定全倒光。主管機關在退讓之下，從此搭起失控的醫療資源倒金字塔，誘發了大醫院的軍備競賽與版圖擴張，還讓健保債臺高築，可見其唯利是圖與禍國殃民。

大型醫院應是積極以急重症醫護、教學、研究等為重要任務目標，然而現在卻是「積極」與小醫院、診所搶病人，不斷擴張重裝設備，再小病大看、大病特看，沒病也看，以「養設備回本」的心態經營。記得以前醫策會謝博生董事長曾經語重心長地說，醫師應該是要用「望、聞、問、切」的技能來診斷病人，但現在卻是極度依賴儀器診斷。這豈不是自廢武功？

近日筆者看到台北榮總張德明院長的一席話，真感到無限悲痛。曾經是統領三軍醫療體系的軍醫局中將局長，顯然對於一代健保法第三十三條、二代健保法第四十三條之內容不甚清楚，其中俗稱「部分負擔」的「自行負擔」部分，條文內容已明定未經轉診的門診病人在醫學中心負擔五十％、區域醫院負擔四十％、地區醫院負擔三十％，而負擔方式又有分為以去年各層級平均值負擔計算，或以當次看診費用負擔。民眾已有部分負擔責任。

回顧衛福部陳部長與健保署李署長這次推行的「區域級以上醫院每年門診量下降二％」案，是選擇了對全體民眾衝擊最小的作法，在經過健保會中的各方代表同意通過，由衛福部公告執行。

既然依法有據，就應配合執行，各級醫院均司其職，而大型醫院任重道遠，應好好承擔使命與責任，別只精打細算著怎麼搶光所有小醫院與診所的病人，做出「反智」的決策。

（作者為台灣社區醫院協會理事長）

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