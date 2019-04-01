自由廣場》棄選聲明與棄柯保韓

◎ 周俊男

台北市長柯文哲最初以墨綠的無黨籍出道，高雄市長韓國瑜則出身國民黨內深藍系統，看似毫無交集的兩人，一旦在2020年總統大選正面對決，誰勝誰負，將由兩人共同交集的那群選民來決定。

台灣有一群選民，姑且稱之為中間選民。他們兢兢業業地過日子，每天咬緊牙關上下班，或在烈日下操持農務、揮汗做工，生活開銷斤斤計較，最常掛在嘴邊說，不管誰當選，照樣要工作。他們期待政治人物至少能體會他們的辛勞，若是能改善他們的處境，那就再好不過了。他們很討厭意識形態，認為抽象概念是屁話，拚經濟才是王道。他們眼裡，前總統蔣經國是最符合期待的好總統。

二千年的宋楚瑜，就是看準這批選民的龐大數量，才敢脫黨參選總統，最後也獲得極高的支持度。柯文哲當選台北市長後，為更上一層樓，也積極投這批選民所好，果然得到他們的青睞。後起之秀韓國瑜，青出於藍，一句「經濟一百分，政治零分」，完全擄獲這批選民的心。政治人物當然知道沒有政治零分這回事，但韓市長堪稱「化繁為簡」的高手，把拚經濟簡化為出國推銷農產品，把外界的賣台指控簡化為無聊的意識形態之爭。面對韓市長這一高招，柯市長能做的也是盡量「去政治化」，多拚點經濟，少講點意識形態。就這樣，兩大政治明星，為了爭奪中間選民的支持，不約而同把主掌內政、外交、軍事大權的總統一職，庶民化為小公司的CEO了。

相對於柯市長，韓市長有兩大優勢。第一，韓本身就擁有國民黨的基本盤。第二，韓在「政治零分」上，比柯市長更「勇敢」，幾乎沒有底限。在這種情況下，放眼2020年總統大選，這批選民如果必須在柯韓兩人之間做出棄保，應該是棄柯保韓。

但韓市長的難題在於，面對國民黨內布局已久的「太陽」們，他自然須顧及一下政治輩分。韓市長近日拋出的「棄選聲明」究竟能不能壓抑國民黨內強烈的勸進聲量，相信柯市長比其他人更密切關注。畢竟韓參選與否，完全牽動著柯是否參選總統及其政見主軸。

（作者曾任職出版社編輯，嘉義縣民）

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