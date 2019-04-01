自由廣場》民調？民釣？ 民進黨危險的總統初選機制

◎ 劉瑩

最近看到一堆替民進黨內鬥緩頰的說法，理由是民主機制萬歲，這說法是完全不懂民進黨總統初選機制的重大瑕疵。

首先，總統候選人不應放任完全由一個可以作假的民調來決定——對手陣營民眾可能會左右民調，產生對手政黨選民決定自己黨人選的謬誤。就像你問很期盼騎士隊贏球的球迷，他們希不希望柯瑞出現在勇士隊冠軍戰的五人先發陣容裡？答案大概是否定的。

美國今年也有總統黨內初選，但選民必須先政黨登記，表明傾向某黨，才可以參加該政黨的初選投票。這樣的初選，很不容易出現敵對陣營臥底投票的情形，因為選民只能登記一個政黨，你想臥底就得放棄自己黨的初選權利，所以臥底的情況會減到最少，才不至於發生柯瑞上不了場的慘劇。一個黨的總統候選人真正由自己的黨友決定，這樣的政黨初選，代表性才是充足的。

你可能會問，那麼民進黨為什麼不這樣做？因為如果全仿照美國方法，那整個選舉制度要徹底大改，牽一髮而動全身，必須有兩黨甚至多黨的共識，不是任何一個黨可以自己決定的。

據相對中立的綠黨民調，民進黨目前採取的互比式全民調的方式，賴清德會大幅領先十趴，但這十趴是韓粉等國民黨支持者，在民調選擇小英跟賴清德時，一面倒的支持賴來的。真正政黨傾向偏民進黨的人，小英是壓倒性贏過賴的！這種矛盾非常嚴重。如果賴真的靠國民黨支持者打敗小英，那麼這個勝利既不光彩，更會讓小英支持者覺得小英是被藍營聯合賴做掉的，忿忿不平的怒氣必然會延續到明年一月。

韓在臉書表明要在高雄做四年，看來國民黨朱韓之爭會因此畫下句點。面對即將團結的國民黨，個人希望最好是賴實踐自己2020支持小英的諾言，或者，也應該主動表明支持較為合理的排藍民調，還民進黨一個干擾最小的公正初選。

（作者為醫師，台北市民）

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