自由廣場》最唬爛的一紙MOU

◎ 陳止戈

據說，韓國瑜和強國簽了一疊MOU回來，加起來總值五十幾億台幣，恭喜高雄，就要發大財了，但不知肥的是農漁民，還是和祖國你儂我儂的既得利益者？

MOU即「諒解備忘錄」，民間最常聽到的是「合作備忘錄」或「策略結盟意向書」，為什麼要「備忘」？就是怕你裝迷糊，所以要時時提醒一下嘛，所以有學術研究指出，「備忘錄或意向書，僅僅表明締約雙方在談判過程中所呈現出來的意志，作為將來簽訂正式契約的基礎，但這些文件並不意味著雙方已做出任何法律上的承諾，勉強只能算是一種君子協議（gentlemen’s agreement）」。

韓國瑜是否為君子還不知道，但共產黨肯定不是吃齋的，這點國民黨有一長串創鉅痛深的歷史記憶，在國共血腥鬥爭的年代，打打談談，爾虞我詐，協議不知訂了多少，最後是被老共打得落花流水。

或許是久病成良醫，國民黨也學會了這一套，具有濃厚的「MOU情結」，動輒拿來唬弄台灣人民，其中最唬爛的一紙MOU，就是誑稱「中華民國」代表全中國，聲稱有一天要反攻大陸，戰士授田，結果一騙就是三十八年，直到解嚴快三十三年的今天，還有一大票人恍惚醒不過來，幻想著以國父遺教統一中國，韓國瑜自稱是孫中山信徒，就是其中最大尾的一個。

國民黨死抱《國統綱領》中「因應國家統一前的需要」一句話，本質上就是一種主觀的「意向書」，沒有任何法律效力，連契約都稱不上，但韓國瑜就是有本事把韓粉逗得暈頭轉向。

搞MOU這一套，中共是祖師爺，不僅稱《中英協議》為過期的「歷史文件」，對WTO的承諾，不如一張衛生紙，更別提以中央對地方所簽的「西藏和平協議」血跡斑斑了，韓國瑜簽回來的MOU，能值幾文錢？美國總算是覺悟了，川普步步進逼，要的絕不會是一紙MOU，他在白宮接見劉鶴時直截了當的說︰「我不喜歡備忘錄，這根本沒意義。……你們最好直接簽文件」。

韓國瑜用MOU餵養高雄，柯文哲則透過學姊裝傻賣甜，用「統獨是個假議題」瓦解台灣人心防，樂得老共心花怒放，有這南北兩咖配合，多簽幾張MOU就是了，解放台灣又何須勞駕解放軍出手？

（作者為業餘投資人，新北市民）

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