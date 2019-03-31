自由廣場》民進黨別急著推「某某配」

◎ 林進嘉

賴清德醫師登記參加民進黨黨內總統初選後表示，將進行一場典範級的君子之爭，希望黨內同志不用表態，也不要派系動員，用民主程序讓民進黨更團結，進而贏得明年總統大選。

身為非民進黨員的綠營支持者，本人非常認同賴前院長的這番談話，不過，自三一八至今，許多民進黨黨公職人員、部分媒體及評論員的言論，例如：初選會分裂破壞團結、現任總統未獲提名會有憲政危機、擔任過行政院長不能挑戰現任總統、幾千通電話就要拉下現任總統等違反民主常識的言論，真是令人對這些人的民主素養感到失望！

部分媒體及評論員，或許有不同的政治立場，其言論尚可「了解」，但身為民進黨黨公職人員，竟然焦慮憂心到言不及義，尤有甚者，還有「黨政人士」對外放話、製造對立，也有人急著要運作協調成「某某配」，完全不知道君子之爭的民主程序才能促進真正團結，更能使蔡總統和賴前院長同時水漲船高。讓我這個長期的綠營支持者，感到慚愧。

我要向這些焦慮憂心的民進黨黨公職人員呼籲，站在維護台灣主權及人民民主自由生活方式，以及反對一國兩制、反對中國統一的共同立場下，應該要樂觀看待這次黨內初選，也要互相鞭策、共同努力，去促成這次黨內初選成為真正的君子之爭，藉由黨內初選，讓全國民眾看到民進黨的民主進步。初選結束之後，才能推出最優秀的候選人去爭取全國人民的支持。

所以，請大家不要再講違背民主常識的話，不要再說要協調「某某配」，不要讓一個應該被動的副總統主動去說不選下一屆。同時，我也要給支持蔡總統連任的操盤手一些建議：如果蔡總統也能夠宣布認同跟賴前院長進行一場君子之爭，正面表述爭取支持，大方承諾初選後輸的人會全力支持出線的人，制止黨公職人員在初選前鼓吹「某某配」等言行，譴責並制止黨政人士的不當放話。我相信，蔡總統必然會獲得更多的支持，也更有機會出線。在如此的良性競爭之下，才是真正的民主進步，也才是台灣之福。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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