自由廣場》當我們還能玩躲避球…

◎ 黃敏玉

統獨的劃分，不是芋仔和番薯仔的劃分，也不是中華人民共和國和台灣的劃分，而是共產極權和自由民主的劃分，是違反人性和順應人性的劃分。小時候玩躲避球，要在外圈的站一邊，在內圈的站另一邊，遊戲開始，外圈的人丟球、砸球，內圈的人極盡所能躲球避球，每一個人都玩得開心，沒有人因為輸球或被球丟到而生氣，為什麼？因為大家都是遵守遊戲規則，自願選擇自己的定位。長大以後，我們懷念玩著躲避球的美好時光，對童年產生一份鄉愁和無法取代認同。

我們更可能會因為躲避球和兒時玩伴成為一輩子好友，互相扶持，互相為更美好的生活而一起打拚。

希望統獨的議題也能像玩躲避球，我們能遵守遊戲規則：在不違反台灣（中華民國）的主權下，各為所愛而辯論。我們學會不分族群地相互尊重，學會在對話的過程裡是民主制度讓我們可以持續激辯，更希望我們的下一代也能因為民主自由而可以暢所欲言，盡情對話。

這才是我想認同的國家：知道我們的土地可以包容我們盡情玩躲避球，我們永遠不需要「別人」來規定我們不能玩躲避球，只能玩他們想要你玩的遊戲，或規定你只能看球賽轉播，到了下一代再也不知道玩躲避球是什麼感覺，再也無法體會想選擇自己喜歡的球類活動是什麼感覺。

如果統獨關係著台灣將慢慢走向極權制度或民主自由，那麼統獨就不是假議題，因為這關係著我們及我們的子孫的生活方式、思考方式，關係著我們是要生活在自由的抑或威權的天空下，如果我們「只」關心有什麼工作，有多少收入可以買車買房，那麼教育內容也只需限定在工作技能和專業知識的傳授。

如果認為道德、價值觀、生命素養與認同仍是教育重要的一環，仍是培養全人的支柱，那麼因為台灣複雜的歷史背景，統獨不得不和民生、工作權成為真議題，是我們時時刻刻都注定要面對無法逃避的問題。

（作者為退休公教人員，台北市民）

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