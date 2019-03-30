自由廣場》商業邏輯談「韓單」

◎ 白石

高雄市長韓國瑜連日來的港澳中國行，聲稱替高雄農漁產品簽下價值五十三億的MOU。然而所有的商業活動，都必然牽涉到利益角力，商人經商不外乎謀利，韓市長的銷售自然也不能跳脫這個邏輯。

經濟活動受限於人口與總體消費能力，於是產生供給與需求兩個主軸，除了少數寡占與獨占的優勢商品能迅速的切入市場，幾乎所有的民生商品，都必須依賴縝密的業務作為與商業角力才能獲致初步成果，後續也需要逐步的市場認同才能擴大規模。

韓市長在中國短暫拜會就「拿到大單」，意味著高雄輸出的農產品，必然於後續衝擊到那些購買地區現存產品生產者與通路商，這些突發且不預期的訂單移轉，無疑也會掀起該區域農產品利益版圖與通路的巨浪。我們不是嫉妒韓式商業模式的成功或商業拓展的成就，而是我們深刻明白，商場講利而不論義，為商之道無非將本求利，故商人錙銖必較，即便偶有讓利也是圖謀後續的豐厚暴利。

連日來，韓市長不斷訴說高雄農產品人見人愛，在推波助瀾下看似買賣雙方都是大贏家，高雄的農產品也被他比擬成「人參果」；但必須問的是，高雄的農產品是否已昇華到人參果的層級？中國大訂單背後有什麼潛藏意圖？

孫悟空賣人參果，必先弄清楚的是（一）人參果的稀少與珍貴吸引市場，還是（二）孫悟空法力強大，所以大家才會跟他買，或者（三）這些僅是妖精給孫悟空看見的迷障。一個業務在商場只顧著蒙眼衝，卻不明辨自我核心競爭力與商場利益之爭的必然，以這樣的邏輯所簽回的訂單，勢必在後續對其歸屬的「企業」帶來更大傷害，因為業務僅是一時，但企業卻必須承擔更多永續的社會與道義責任。

（作者為企業經營者，台北市民）

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