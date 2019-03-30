自由廣場》賣多少才能當特首？

◎ 韓滿興

自韓國瑜當選高雄市長後，原本其貌不揚、不學無術的混混，頓時成為萬人迷，女兒韓冰也被捧為美女，全家成為威力無邊的神仙府。韓國瑜已取代馬英九、朱立倫成為北京的最愛，因為馬英九雖然支持統一，畢竟留學美國，還擁有過綠卡，他的外交戰略「親美、和中、友日」，親美還是擺在和中之前。朱立倫的背景與馬英九也差不多，韓國瑜則不同，他是外省族群，而且還到北京大學政府管理學院求學。

台灣政客會到中國求學的只有兩種人，一種是心向中國這個祖國，另一種是想建立中國人脈關係的投機份子，畢竟中國大學的社會科學教授，沒有自我思想，完全依循黨的政策方針授課，不敢逾越，講課內容翻看中國的官方喉舌，八九不離十，又何須僕僕風塵，跨海進京研習。

韓國瑜只靠幾句口號和華而不實的政見當選市長，絕大多數高雄市民均知道他的政見難以兌現，但他打動人心的「貨出去、人進來、高雄人賺大錢」口號，只要中國配合就可作出個樣子。不就是買一些高雄農產品、安排中國觀光客到高雄觀光、過夜，這對中國實在是太輕而易舉的事，而且韓國瑜在訪中之前，用「你儂我儂」這種讓人噁心的字眼形容兩岸關係，並用梅毒這種惡毒字眼形容台獨，訪問澳門時表態可以選特首，積極向北京表忠。果然，澳門、香港特區政府和中國一些地方紛紛配合，簽訂購買高雄農產品的合約。

這次韓國瑜到澳門、香港、中國簽了幾十億台幣的農產品合約，被統媒捧為天人，這也胃口太小了。習近平到法國訪問一擲就是超過一兆台幣，連馬爾地夫、斯里蘭卡這些窮國家，中國都願意投資幾十億美元。如果蔡英文總統願意出賣台灣主權，相信北京會願意以幾兆金額來購買。然而主權是祖產，蔡總統絕不會出賣，所以北京才需要轉移到韓國瑜之流身上。目前韓國瑜在北京心目中連Ｃ咖還不如，他能夠賣的還不多，他還需要進一步表忠，北京願意繼續投資他，培養他先選上總統，再成為台灣特首，屆時他可以賣的才多。

韓國瑜國際知識貧乏、才幹有限，要他選總統當然太看得起他了，事實上讓他選上高雄市長都太抬舉他了。然而，作為一個高雄市民，我希望他回到台灣後馬上辭去高雄市長，專心去選他的總統，因為實在無法容忍他繼續糟蹋高雄。

（作者於大學任教，高雄市民）

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