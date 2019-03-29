社論》經濟鬼混二十年，問題癥結在中國

高雄市長韓國瑜在二月中旬的一場論壇上直言批評，台灣經濟鬼混二十多年完全沒有進步。由於話講得很重，引起各界討論。台灣經濟真的鬼混二十年嗎？如果以經濟成長、薪資所得成長率來看，的確如此。但若從科技產業之轉型，新竹、台南、台中科學園區及安定穩健的金融體系來看，台灣不但沒鬼混，是辛苦調整了二十年。那為什麼台灣需要辛苦努力調整二十年？問題癥結就在中國，中國之出現，中國對台之磁吸，中國對台之統戰與不公平競爭，都是二十多年來台灣經濟之痛處與威脅。

先就經濟成長率言，在一九五二至七九與八○年代，台灣經濟成長率曾分別創下年平均九．八七％與八．四八％之佳績，這一個時代也是台灣與中國處於拒絕往來的時代，沒有中國的台灣，台灣就是台灣，是經濟之主體，並以世界為主場。一九八七年十一月開放國人赴中國探親，是台灣再次與中國接觸的開始，一九九○年十一月頒布了「對大陸地區從事間接投資或技術合作管理辦法」，開啟了台灣廠商投資中國大門。由於語言相通，中國地大人口多，人民幣又大幅貶值，由一美元兌一．五人民幣貶至兌八．五人民幣，引發台灣傳統產業對中國投資之熱潮，中國之磁吸效應開始發酵，一九九○年代我國經濟成長率降至六．六三％之中高成長階段。不過這一個投資熱潮在一九九六年李登輝總統採「戒急用忍」政策，成功將台灣對中國出口及投資壓制在可忍受範圍。

二○○○年民進黨執政，採「積極開放」政策，對中投資大幅增加，扁八年平均成長率降至四．八六％，馬英九認為對中開放仍不夠，採「全面開放」政策，二○一○年簽署ＥＣＦＡ，該年台灣對中投資光經投審會核可的就達一四三億美元，形成越對中國開放，中國的磁吸力道越強，八年的平均經濟成長率降至二．八％，馬政府最後一季的經濟成長率為負○．三％。若說台灣經濟鬼混了二十年，馬政府的八年混得最徹底。顯然台灣經濟鬼混的罪魁禍首是中國，是中國大經濟體對台灣小經濟體之磁吸。韓國瑜該責怪的是他所屬的中國國民黨和馬英九政府。

台灣人是全球最為奮鬥而勤儉的民族，面對中國強大的磁吸，除努力耕耘新竹科學園區外，南科、中科、內湖科、南軟園區、國家生技園區等各地科技、生技園區紛紛設立、成長並壯大。竹科、南科、中科、內湖科產值均達兆元，奠定了台灣在全球科技產業重要地位。經濟成長率之所以降低，不在於留在台灣的企業不努力，而是太多的企業到中國投資，蠶食了國內投資，我國國內投資率二○○○年還有二十六．八三％，二○一五年降到二十．一九％。其實企業並沒減少投資，而是年約七％的可投資金投到中國之結果。尤其是二○一○年簽署ＥＣＦＡ後的「融中」浪潮，使台灣的二○一四與二○一五年成長率落到○．八一％與一．五一％，落後全球平均值一個百分點以上。

中國對台灣經濟發展之掣肘不止於磁吸。除了台灣企業西進之後，利用超低水準的工資以極低成本回銷台灣，使本欲留在台灣的企業不得不跟著西進，關閉台灣的生產線，遣回勞工，造成了二十二Ｋ悶經濟的經濟浩劫，大學生的初薪俸停留在十八年前水準，遠遠落後韓國。中國官方不公平地對某一產業及企業的補助，即打擊了根留台灣急欲創業或升級的企業。除了提早升級技術領先的晶圓、石化、鋼鐵以外，後起的太陽能、面板、ＬＥＤ無不被中國政策性的補助與殺戮而血流遍野。台灣面板雙雄也正受中國國家隊京東方等的殺價競爭，去年獲利大減九成，就是活生生的例子。二○一四年六月中國公布成立金額達一千兩百億人民幣的「國家集成電路產業基金」，以政府力量發展半導體產業，將來對台灣台積電有何衝擊令人擔憂。台灣的科技產業面對中國的磁吸及國家隊之殺戮，能挺到現在已難能可貴，何有鬼混之實，請親中政客不要唱衰台灣，認清當今台灣經濟之困難九十％來自中國，解救之道只有一途—遠離中國的經濟磁吸及窮台政策。

此次韓國瑜市長遍遊港、澳，晉見中聯辦背書一國兩制，拚的是政治，經濟只不過是賣水果，這種行為才是鬼混，台灣就是被這些 「拚兩岸假拚經濟」的政客蹉跎了二十多年，罪惡！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/