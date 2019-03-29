自由廣場》NCC開罰後的省思與烏賊戰

◎ 黃彥誠

國家通訊傳播委員會（NCC）廿七日針對中天新聞台「協助？盯場？直擊星國大使忙碌低頭回報」與「異相？！三市長合體，天空出現『鳳凰展翅』雲朵」共兩篇新聞，分別開罰六十萬及四十萬，並要求改善大量播出韓國瑜新聞之情形。對此，中國國民黨松山信義區市議員王鴻薇在臉書表示「要逼各家新聞台在大選前只能報沒有聲量的蔡英文嗎？」而TVBS也引議員臉書做為報導，下標「中天『報太多韓』遭罰百萬，王鴻薇嗆：逼大家報小英？」

對於前段NCC、王鴻薇、電子媒體三者，其立論其實都有可受挑戰之處。細究NCC的處分，「盯場」該篇較無爭議，「鳳凰展翅」則可能較有爭議，此篇裁罰理由是違反「衛星廣播電視法」第廿七條第三、四項公序良俗、查證原則。公序良俗定義本身並非那麼明確，即使該新聞的連結十分牽強，在言論自由的大旗下，是否能確切符合法條本身的規範，可能有待日後走救濟程序方有更多專業討論。

而王鴻薇議員的質疑，更是顯得有些荒謬。首先，少報韓國瑜市長不代表只能報蔡英文總統，鮮少被台灣媒體關注的國際局勢變化，如：英國脫歐、ISIS、一帶一路等題材皆可多加報導。再者，若造神不被允許，整天報導蔡英文總統仍是有造神的疑慮。王鴻薇議員也提到「電視台都有其收視率的考量」，這在現今媒體的商業考量下確實存在，但這是否為理想的媒體生態值得商榷。媒體作為「第四權」的存在，其義務與責任更應該被彰顯，商業化考量並不能替「造神」或「假新聞」開脫。

而TVBS的報導標題，更誤導大眾「報太多韓」與「罰百萬」兩者有關聯，實際上此次NCC的懲處是針對兩篇新聞（不論其懲處合理與否），「報太多韓」的部分只有要求改善，並無作出懲處。政府對於某些言論進行管制，勢必引起討論，真正理想狀態是期待閱聽人的主動性，畢竟在商業化考量下，收視率是關鍵因素，以「拒看」迫使電視台調整策略不失為一個方法。但這並不代表應當容忍假新聞的存在，公權力仍應適時介入，但也應更謹慎而為，尤須注重法規範的明確性，以免有侵害言論自由之嫌。

（作者就讀東吳大學政治學系，台中市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/