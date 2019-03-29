自由廣場》評學姊護主

◎ 王映心

在還沒從政之前，初出社會未滿三十的我，是一個平凡的勞工。縱然我的社會地位，和台北市政府副發言人的學姊黃瀞瑩不能比，但是學姊的遠景，買車、買房、結婚，也是我所嚮往的。那時的我，思索著為什麼這些原該屬於庶民的幸福，對我這般的受薪階級，卻是那樣的遙不可及？

不知學姊有沒有注意到，當前中國歷經十餘年房價上漲後，買房、房貸，成為中國年輕人甚至整個家庭的沉重負擔；偏偏原本看似無可遏止的房價，逐漸顯露出泡沫化的危機，許多人的一生積蓄，可能一夕之間化為烏有。

或者，日前某歐洲名車的中國組裝廠，生產出使用劣質材料的汽車，導致消費者健康嚴重受損；更早之前，也有中國的裝潢材料甲醛超標，危害居住安全的消息，以及中國人大量到港、澳和國外搜刮奶粉，因為中國的食品不安全，學姊是否也曾聽過？

這些問題都可推源自中國的政治問題。正如台灣年輕人的困境：權貴當道，分配不均，世代不正義；也無法不歸咎於馬英九政府在政治上靠攏中國，在經濟上與中國同化，而導致台灣出現了與中國類同的經濟現象。

政治從來不是孤立的議題，每一項政治議題，都形塑著我們的經濟發展和社會樣貌。

「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛。」一九一一年，一群大清帝國的年輕人，決定在廣州發起武裝革命。相信他們一定理解，即便行動成功，世局也不會馬上好轉；但是他們並未視此為假議題。

今天，許多我的年輕朋友們，為著不要讓進步的台灣被落後的中國拖垮；避免台灣被綁入「一中市場」，步上香港的後塵；思考著如何營造一個可以合理享受努力的成果，安心養育下一代的公平社會，持續不斷的努力著。

因著太陽花後崛起的新政治風潮，位居要津、年薪百萬的學姊，巧妙的以小確幸迴避掉柯市長所不願意表態的大議題；用對自己而言唾手可及的買房、買車，遮掩掉台灣年輕人所面對的嚴苛現實。寧可無視中國的入侵和台灣國內統派的賣台意圖，犧牲年輕人的未來，捍衛柯市長不敢開罪中國的基本態度。學姊靠著行銷舊時台灣人面對極權統治的避談政治態度，恐怕說穿了只是護主，絕不是什麼超越藍綠的新政治。（作者為基進黨台北黨部執行委員）

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