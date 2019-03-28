自由廣場》蘇院長發飆後 警政四點建言

◎ 池文光

警界多事之秋，高階人事調整爭議不平，各縣市特種行業門口聚眾鬥毆事件頻傳，行政院長發飆警告，全台警察大震撼，從局長下至派出所基層員警，太陽下山休息，酒店紅燈亮起，開始繃緊神經，加強臨檢。

然而警察不是萬能，社會治安維護，也不是警察干預取締，一帖服下就靈的特效藥，應針對問題，拿出具體可行方案，筆者看法如下：

一、根源解決，重懲重罰：酒店等特定業者管理，應從源頭從嚴核發證照，強化消防安檢及違章等查報措施，遇有違法違規事項，立採斷水斷電及撤銷營業登記等行政手段，根本解決，光僅要求警察在末端處臨檢查察，徒想遏止不法，作法捨本逐末，操累三軍而已。

二、授予警察執法工具：現行將採修法妨害秩序警告取締，論者爭辯不休，惟實務不法聚眾者鬧事，見警察查緝迴避抗拒，徒留基層執法疲於奔命，不堪其苦。為有效打擊犯罪，警察應有主動職權工具，有微罪處理權限，司法權責能予相符，不再被動防範因應，動輒得咎困境。

三、支持警察嚴正執法：臨檢查察取締，吃力不討好，權勢民代關心施壓，執勤投鼠忌器，睜眼應付了事，為各縣市警察局執法常態通病。即使案件查緝移送，卻常見法院保釋在外，形成警察街頭嚴正執法捉人，法官辦公室見解不同放人，歹徒賡續囂張違法，警察卻是總有擦不完的屁股。

四、尊重警察專業制度：有事找警察，出事罵警察，這是警察處境寫照，揚言把警察局長拉下台來，如同政治人物下令限期破案般，口號響亮好聽，但是解決不了社會治安問題。不如尊重警察專業工作，才能贏得全體警察支持與尊敬。

（作者為警官，新北市民）

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