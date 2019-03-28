自由廣場》吹噓台海隧道的圖謀

◎ 賴明煌

台灣近年常聽政客配合中國宣傳「在台灣海峽挖隧道連通兩岸，為交流大業鋪路」。這樣非專業統戰用語，配合若干中資哺育媒體網站撲天蓋地宣傳，要來迷惑台灣人心。

台灣海峽長約三百公里，均寬一八○公里，均深約七十米，最窄處在中國福建省平潭島與我國新竹市南寮漁港間，直線距離一三○公里。中國自一九四○年起就一直提出該工程規劃想法，二○一三年中國國務院批准的「國家公路網規劃（二○一三至二○三○年）」中規劃方案，包括一條一二二公里長海底隧道；二○一六年又公布「十三五」規劃綱要草案，包含北京台灣建高速鐵路；二○一七年中國工程院已完成隧道設計，今年將完成可行性評估；近日又加碼吹噓要在二○三○年完工。

國人請詳看地圖（才不會說出不丹在阿爾卑斯山腳的笑話），中國倘如此強，要安內攘外，其實可透過世界銀行投資興建亞洲與美洲間白令海峽隧道，從該海峽中間迪奧米德群島往東西各卅九公里以隧道串連美國與蘇俄，那中國就真的是世界首強，能夠調和鼎鼐美蘇兩國，成為聯合國新霸主了！

再看中國最大島海南省，人口約達千萬，北臨雷州半島，與人口一．一億占全中國第一位的廣東省隔著瓊州海峽，其最窄處只有十八公里；全中國人口第二位一億的山東省，隔著渤海灣與北側○．四億人口的遼寧省相望，最窄處從山東北隍城島至遼寧老鐵山僅四十三公里。倘中國如此神勇，為何迄今不建其國內串連離島的隧道呢？卻成天吹噓誆騙要蓋台海隧道呢？

台灣國內還有很多政客與敵人共舞合唱「兩岸一家親與金廈雙門共建橋梁」等包藏禍心之詞，卻有很多國人誤以為真。其實中國用意與「一帶一路」相同，誆騙了不少向中國貸款的小國，因繳不出貸款割讓港口給中國的慘痛例子；或是中資投入蘇俄貝加爾湖畔設抽水廠，擬為假投資真佔地的實例，屢見不鮮。睿智的台灣人還能不清醒嗎？

（作者為成功大學土木博士、工程技師）

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