自由廣場》不丹人的中道智慧值得台灣借鏡

──回應韓國瑜市長的不當言論

◎ 陳明道

高雄市長韓國瑜日前在香港說,不丹人「都傻傻的」,「有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」,引發各界譁然(蘋果日報,2019/3/23)。這番發言顯示韓市長不但對不丹領導階層的治國理念及智慧缺少了解,更漠視人類的精神價值以及佛教揚棄縱欲享樂與貧困禁欲二極端的中道經濟思想。尤有進者,韓市長顯然也不知不丹所倡導且為西方國家(包括美國、加拿大、巴西等)所重視和試行的新經濟學概念──「國民總幸福」指數(Gross National Happiness, GNH)為何物,不了解不丹是如何擠進聯合國每年公布的「世界幸福報告」(World Happiness Report)排行榜的中間位置的。

不丹的國王、政府官員和人民虔信佛教,政府領導階層秉持佛教的中道思想,從上世紀六十年代以來,在世界各國競相追求物質生活水平的潮流中,堅持保護生態環境和自然資源的原則,不隨便開採礦產和森林,不污染環境,連塑膠袋都禁止使用。但在另一方面,不丹政府不斷努力改善人民的經濟福祉、健康、醫療、公共衛生和教育,施政的目標在於滿足國民健康成長的「需要」(needs),而不是追求永無止境的「欲望」(desires)。他們深信只有這樣的中道智慧才能給人民帶來真正的幸福快樂(happiness),這就是該國旺楚克國王在1972年所提出的「國民總幸福」(GNH)概念。要達成幸福快樂,除了物質需要的適當滿足外,同樣重要甚至更重要的是,精神上的豐饒、良好的道德風氣、民主體制下的自由、社會的和諧及治安、政府的廉潔、教育的普及、醫療及全民健康的照護,在這些方面,不丹在南亞地區都是名列前茅的,絕對不是韓市長所說的「有個麵包吃就覺得自己全世界最快樂」。

聯合國大會於2011年通過一個決議案,名為「幸福快樂:邁向(經濟)發展的整體路徑」(Happiness: towards a holistic approach to development),敦促所有會員國以不丹為榜樣,對「幸福快樂及福祉」(happiness and well-being)進行衡量;該決議案並把幸福快樂稱為「根本的人類目標」(a fundamental human goal)。此外,聯合國秘書長潘基文於2012年與不丹總理丁禮(Jigme Thinley)聯合舉辦一個高層會議,名為「福祉與幸福快樂:界定一個新的經濟典範」(Well-being and Happiness: Defining a New Economic Paradigm ),鼓勵各國推廣不丹的「國民總幸福」理念。(參見英文維基百科的 Gross National Happiness條目)

不丹政府認識到私營企業是創造國民就業的主要動力來源,近年來積極獎勵外來投資及私營企業的發展,藉以增加就業機會和改善國民所得,但仍堅持保護生態環境和自然資源的大原則,注重物質生活與精神生活的均衡發展,以符合佛法的中道思想。這個均衡和中道的理念能否圓滿實現,端視不丹領導階層的決斷力和執行力,以及不丹人民是否能在享樂主義及縱欲主義氾濫的世界潮流衝撞下,堅持他們對佛法的信仰而不被過度的物欲所誘惑。無論如何,不丹的年輕國王、王后和人民絕對不是「傻傻的」,而是很有智慧和道德涵養的。不丹的經濟典範雖然不能用來取代我們的發展模式,但確是一帖舒緩和解救人類及地球所面臨的多重危機(包括犯罪猖獗、道德崩解的危機)的良方。聯合國一再建議各國以不丹典範為借鏡,其用心當在此。台灣的當政者在追求「發大財」之餘,請重視聯合國的建議,虛心向不丹學習,至少在社會治安、精神價值和道德風氣等方面,不丹是值得我們借鏡的。

(作者為佛光大學宗教研究所名譽教授)

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/