自由廣場》別搞成全民「賤」保！

◎ 蕭勝明

連續數年，台灣被外國媒體評為「最宜居住國家」前幾名。重要原因必然提到「價廉質優的醫療制度」。國人與官員莫不引以為傲，認為全民健保是世界典範。

在醫療業頻頻呼告，與部分媒體的深入報導，民眾漸漸知道廉價健保下的一些真相：醫療苦勞、藥價醫材給付價格年年砍低，外國原廠用藥無利可圖紛紛出走，國內藥廠不堪虧損退出市場……。長官們仍告訴民眾，「仍有台廠替代用藥」，但同時要求醫院為「維護民眾用藥權益、不得輕易改藥」。

於是，本月19日，百憂解宣告退出台灣。兩日後，急重症救命抗生素泰寧也同步跟進。台灣人，一步步陷入「有錢也無藥可用」的嚴酷現實。

健保單位，為何年年下砍藥價？因為，藥品生產為支付營運產銷應有的淨利，對醫院大量採購給予的促銷折扣讓利，都被視為「藥價黑洞」。依健保思維，醫療人員合應低薪為民眾作功德，藥廠僅需百分之五的利潤就該存活下去。網民取笑，「每年交稅，都比利潤還高」。

只是，「全民健保」已經比台北大巨蛋還要根深柢固，任誰也不敢去動去改了。－－我們醫療人員或稍微對健保關注的有識人士，都知道，「點值給付」「惡意匿名核刪」帶來的「無效醫療」「防衛醫療」，以及「罕病／癌症／少數疾病末期的高價低效給付」，是健保黑洞越來越大的主因。但大家（醫療／官員／民眾）都鄉愿，沒人敢舉「命終有時，當捨應捨」「生命昂貴、各付其責」的牌子。

台灣全民健保，依「全民共同分攤醫療耗費」而設計。由政府作莊，向全民收費，向醫療控管。大多數健康人無病也必須交付費用，支持少數病患治療的龐大費用。立意雖良善，卻是醫療的「人民公社」大鍋飯。二十餘年，全民看似皆有所醫，但人性本來貪得無饜。醫療支出越來越大，又「順應民意」無法提高健保月收，轉向醫療業、藥業百般苛扣。積重難返，醫病皆慘。

任何商業行為，有利潤才能研發精進，提供更好的商品與服務，也面臨同業競爭、客戶評量採用，維持合理的供需售價。這是自由市場經濟的必然。「全民健保」的共產制度設計，已經造成供需嚴重失衡，醫療提供群、患病需求群，兩方各陷深淵。

開放醫療自費市場與商業醫療保險，讓部分有能力民眾有權選擇自己所需的自費醫療，停止對醫療、藥業的不當苛扣核刪，加強宣導「居家預防保健」且將民眾可自行負擔的常見疾病(感冒、腸胃炎……) 改為完全自費，讓基層診所依市場需求自行合議定價。醫療主管機關，應當回到本位，掌管國家衛生的監控和指揮調度，歸還醫療、藥業的自主管理和議價權。全民健保，才不會成為全民「賤」保，甚至讓台灣未來成為少醫無藥的疾病難民之島。

（作者為基層診所開業醫，新北市民）

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