自由廣場》蔡賴競逐台灣之福

◎ 劉溪泉

我不特別挺蔡英文總統，也不特別支持賴清德前院長。但我堅定支持民進黨提名的總統候選人，原因無他；能捍衛台灣人民賴以生存發展的獨立主權。

賴清德於三月十八日向民進黨中央領表登記為總統提名參選人後，輿論熱烈反應，各界議論紛紛。國民黨高層表示震驚，理所當然，因為出乎他們意料，更不符合國民黨傳統「不能挑戰現任者」之文化；小英總統反應淡定，因為在賴清德堅決辭去行政院長後，她已有心理準備，新潮流人士咸感驚訝，這是今年以來最大的政治笑話，因為只有新潮流相信。

各界議論中，最令人無法接受的是質疑賴清德登記參選的「正當性」，因為賴清德曾經公開表示過支持小英連任，而出來挑戰又是顯示對過去三年執政的否定，這都是似是而非的論點。參選的正當性是根據憲法和民進黨黨章規定，容不得外人有所置喙。

蔡賴競逐發展迄今，最荒腔走板的戲碼應該是綠委陳明文等三十餘人在立法院階梯前的「表態秀」，不分區立委代表的是民進黨，他們竟然不顧政治倫理公然選邊站，而區域立委除了代表地區選民之外，很重要的意義也是代表民進黨，這種表態形同部會首長等政務官公然介入黨內初選，是可忍，孰不可忍？也陷小英於不義。幸好卓榮泰主席迅速提出警告，禁止黨職人員東施效顰，當然也是針對公職人員，及時制止黨內分裂的擴大。

至於遊戲規則當中所謂「協調機制」也是違背民主精神的設計，難怪輿論批判那是「勸退機制」，甚至是「搓圓仔湯機制」，這是國民黨封建制度，無非高舉鞏固領導中心大旗，進行和稀泥式的分贓利誘，所以為了杜悠悠之口，應儘快解散「協調小組」，直接進入政見發表，再進入民調，及早展現民進黨所標榜的民主精神和進步力量，這才是台灣人民之福。

（作者曾任駐丹麥代表）

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