鏗鏘集》國民黨台灣人的悲哀

前總統李登輝與日本作家司馬遼太郎訪談，發表「做為台灣人的悲哀」，引起極大共鳴，也引來一些大中國主義者的反彈；如果把它改為「國民黨台灣人的悲哀」，來描述民主化後的政局，同樣貼切。

李登輝一番好心，要把列寧黨民主化、本土化，卻未竟其功，自己被開除黨籍，自立門戶。按理台灣既已民主化，人民可以擺脫黨國束縛，自由選擇政黨，但追隨李登輝出走的人卻有限，像王金平這種人就選擇留在國民黨混。

混了一輩子，王金平想坐轎選總統，卻發現初選機制「一變再變」，讓他無所適從。說穿了，公道伯混一輩子是白混了，國民黨大事不是白主席說了算，也不是用初選機制搞定，它有一個看不見的權力核心在操控，最高原則就是排除台灣人當總統候選人。

除了李登輝例外，國民黨沒推出過台灣人選總統；連戰選兩次，但他的認同是「中國人」，屬「外省籍」。這次想選總統想瘋了的吳敦義，已經被那隻手嚇退，剩下王金平「籍貫不對」，朱立倫有換柱與敗選前科，深藍還記仇；那隻手便操作徵召聲浪高的韓流。

韓流當選市長，最狂熱的支持者，不是王金平動員的地方派系，而是他眷村背景在深藍引起的激情。過去老國民黨只掌控中央，地方讓給台灣人去爭逐；現在失去中央執政，嘸魚蝦也好，而台灣籍候選人在高雄三連敗，弄一個唱夜襲、亂吹牛的人來狂喊，深藍支持者便像吃了春藥。

韓流可能也看台灣人「傻傻」的，先把高雄罵臭罵爛，再以拚經濟包裝依賴中國、接受併吞的政治邪念，中國流加上發財流，就成國民黨強行徵召的理由。金平春夢，正是國民黨台灣人的悲哀！

（作者王景弘，資深新聞工作者）

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