自由廣場》解讀義大利簽署「一帶一路」備忘錄

◎ 張孟仁

三月二十三日義大利、中國簽署了「一帶一路」的備忘錄，成了G7（七大工業國組織）第一個「一帶一路」的突破口。

義大利對於中資的渴望，來自於民粹政黨上台後，急需兌現選舉開出的支票，需要外國投資來刺激資本流動、活絡經濟市場達到經濟成長的目的。無奈囿於歐盟的預算規範，義大利難以增加開支，於是乎為了擴大開支，必須有外資挹注，向中國靠攏，同時也是對歐盟依從德國多年來實行緊縮政策以及沒有兌現大量投資的新政承諾的報復。

為積極獲取外資，義大利的立場出現轉變，從起初二○一七年二月攜手德、法兩國持續向歐盟提議建立歐盟投資審查機制，到最後二○一九年要通過外資審查機制時卻投下棄權票。不過當時執政的民主黨出現兩手策略：二○一七年二月在歐盟內部與德、法同盟，同時二○一七年五月民主黨的前總理錢提隆尼（Paolo Gentiloni）出席北京「一帶一路」會議。二○一八年六月聯盟黨與五星運動上台執政後，則僅有五星運動呈現高度熱情，特別是在歐盟預算規範限制下，難以兌現給選民的承諾，只好尋求外資協助。而義大利產品能進入中國市場，改善基礎設施，這恰好是中國「一帶一路」倡議所包含的內容。為此，義大利二○一八年十月一日在羅馬正式成立義大利中國任務小組，以協調和強化與中國的經貿關係，並推動「一帶一路」建設合作。今年三月二十三日簽署備忘錄之後，後續影響有幾點值得繼續追蹤：

第一、所謂G7的第一個突破口，有其強烈的政治意涵，是否引發歐盟其他會員國或是其他國家為了獲取資金相繼跟進？

第二、面對國內經濟不佳，許多義大利港口早已捲起袖子期待引進外資，儘管有國安之虞，但面對經濟溫飽，孰為重要？換句話說，主張「國安」的聯盟黨與強烈要求引進中資的五星運動，渠等的內部衝突很快就會攤牌。

第三、簽署備忘錄除了開罪歐盟之外，也造成跟美國產生了外交隔閡。特別是法國為了不讓義大利專美於前，趁習訪問巴黎之際，召集德國與執委會主席與之見上一面。可見歐盟近來想維持內部的「同一聲音」對外，又出現了鬆動。

（作者為輔仁大學義大利語系主任兼外交暨國際事務學程召集人）

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