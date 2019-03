自由廣場》國名拿掉China才有出路

◎ 郭正典

台灣2009年首度以觀察員身分獲邀出席WHA,但從2017年起我方就不曾收到邀請函。2019年5月20日WHA大會預定在瑞士日內瓦舉行,世衛組織 (WHO)發言人Christian Lindmeier聲稱,沒有「海峽兩岸的諒解」(cross-strait understanding),台灣不必期待會取得WHA的入場券。意即若無中國同意,台灣不可能參加今年WHA大會。

面對這樣的羞辱,總統蔡英文怒斥「健康是一個人權,也是普世價值,北京沒有理由把台灣排除在世界健康體系之外,2300萬人的健康人權也不能被消失,台灣要繼續爭取加入WHO及WHA」。講起來冠冕堂皇,其實毫無效果可言。原因何在?因為沒有對症下藥!

眾所周知,1971年10月25日聯合國大會第2758號決議文已經把代表中國(China)的資格由中華民國(Republic of China, ROC)轉給中華人民共和國(People’s Republic of China, PRC)。聯合國大會及安理會裡面的中國席次雖然名稱仍是Republic of China,但坐在那個位置上的人是PRC的代表,而不是ROC的代表。換言之,就中國的代表性而言,北京的PRC是王,台北的ROC則是寇。由於我們的國號英文仍保留「China」這個字,北京的PRC因此經常宣稱根據聯合國大會第2758號決議文,我們是它的一部分,台灣是中國叛逃的一省。國際上絕大部分國家迫於政治及經濟現實,也默認這一事實。

China這個字是台灣人額頭上的緊箍咒,不把它卸下來,台灣人永世不得超生,甚至可能因此而讓台灣被中國併吞掉。藍營的人如果不想他們在台灣幾十年所累積下來的資產在中國併吞台灣後化為烏有,應該儘快放棄莫須有的堅持,同意去掉我們國名中的China,改稱台灣才是。改國名為台灣後,我們以台灣之名申請加入聯合國及參加WHA大會才有可能性,才能獲得世界各國的支持。

(作者為扁聯會理事長)

