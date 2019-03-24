自由廣場》還我三二四流血真相

◎ 周倪安

太陽花運動至今五個年頭過去，因為馬政府執意強行通過「兩岸服務貿易協議」而引發民眾佔領立法院的議場以及行政院。最讓人印象深刻的，莫過於在三月二十三日晚上至三月二十四日凌晨，在行政院的強制驅離中無數受傷流血的民眾。

近來前行政院長江宜樺受訪，表示他沒有後悔下令驅離佔領行政院的民眾，在被筆者向法院控告是「殺人未遂」的案件中，至今上訴中。但他在受訪時反問：「請問這個事件死了哪些人？」而且他還對記者強調：「有些人流血不是警察打的，是被驅離時自己跑去撞到電線桿或跌倒造成的，這些事無法細講。」

其實江給這樣的回應，不讓人意外。三月二十四日凌晨筆者因前往行政院關心學生被強制驅離的狀況，也在與那些警員溝通中被拖進員警的人牆裡，右眼、右半身及胸腔受到嚴重撞擊而住院一週。去年在法院裡法官面前，前來做為證人的幾位警官看著那些影片，僅淡淡表示看不出來筆者是如何受傷的，「也可能是委員自己跌倒…」云云離譜的證詞，問及各單位當晚的配置以及如何回報上級長官等語，都表示「時間太久、記不得了」。

民進黨執政已經將近三年了，筆者提出的自訴案也在法院及地檢署躺了快要五年了，至今我們都沒有得到為何對手無寸鐵的民眾下重手的真相，也沒有看到任何暴警受到懲處，到今天還聽到當時的行政院長，也是號稱自由派學者的人說出如此冷血之語：「請問這個事件死了哪些人？」

身傷漸癒，心傷仍在。正義就是正義，不該轉彎。如果，民進黨執政後繼續走著國民黨的路，連對當時暴警的重啟調查或是任何懲處都沒有；也不見民進黨席次過半的立法院追究，更是任其對當時領導的各個警官們升官再升官，而當時的受傷者只能慢慢年復一年走法院路線，看來要追真相，得先練好自己健康的身體準備跟它拚幾十年，像平反「白色恐怖」一樣。執政如此，如何期待？

（作者為台聯組織部主任、前立委）

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