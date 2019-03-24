自由廣場》高雄春捲大賽「去中國化」

◎ 邈雲漢

高雄市政府觀光局舉辦的2019高雄春捲大賽的規則，不論其參賽資格是以作法還是地域為取捨，都很耐人尋味。其比賽項目規定以「春捲、潤餅、越南春捲，以閩台式非油炸薄麵及內包餡料及越南式非油炸米漿及包餡料之春捲為主」，「不包括北方麵食肉餡捲餅、墨西哥捲餅、印度捲餅、酥皮類外皮捲餅，以及油炸與烘烤方式烹調之捲餅」 。

被比賽排除在外的「『北方』麵食肉餡捲餅」，究竟是指台灣北方，還是中國的北方？台灣常見的牛、豬肉「捲餅」跟牛肉麵、五更腸旺一樣：其實都是俗稱「外省人」的中國移民在台灣發明的台灣菜。這些所謂的「北方捲餅」其實是山寨版的台灣菜。若是以「閩台」地域為準，則應列入。若是以作法為主，中國北方也有春餅，作法、吃法都比越南春捲接近閩台潤餅。

如果是以地域為主，對台灣民眾來說，在台灣發明的台式「北方」捲餅的地緣關係絕對比越南春捲更親。但若考慮歷史縱深：浙、閩、贛、粵、桂，外加現代的北越，都是百越之地，越國故土。從這個角度看來，高雄市觀光局的春捲比賽排除正港中國春餅、北京片皮鴨、與中國移民在台灣發明的台式「北方」捲餅，而納越南春捲，就變成抗拒「北狄」及其後代的飲食文化入侵污染，而致力於打造純粹百越飲食文化盛宴了。

高雄市觀光局這種規定，形同在響應中央的新南向政策，並加碼「去中國化」。看韓國瑜市長熱情擁抱中國，勤跑中國行程，市府的主旋律應該不是去中國化。可見觀光局如果不是無知，就是故意在衝韓市長的康。

（作者為「決雲觀」版主，完整版見http://blog.0bei.org/）

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