自由廣場》君子之爭 態勢已成

◎ 康友財

昨天觀看蔡英文初選登記新聞，她在回答記者尖銳提問時，包括對賴清德決定參選的知情與否、是否可能與賴搭檔等，她沒有迴避問題，也不隱瞞自己的心情。雖然口才比不上「誠懇說謊」的馬英九，卻是十足顯現她的人格特質：冷靜，不煽情，讓人放心。我相信對她是有很大加分效果。

這幾天貴報讀者投書，有一股強烈的「照著制度走」的聲音，不認為賴清德參選是「破壞團結」，和民進黨陳菊以降的從政黨員之憂心忡忡，形成強烈對比。筆者認為這不難理解。因為從政者有輸贏的考量，更重要的是有「位置」的考量，容易患得患失，甚至惶惶不可終日。但民進黨支持者理念型居多，民主素養很高，厭惡宮廷政治那一套。這也是那二、三十個立委排排站挺蔡英文會挨罵的原因。幸好黨主席卓榮泰很快下令：集體表態「到此為止」！看來卓主席不偏聽、訊息靈通，令人讚賞。

到目前為止，蔡英文、賴清德表現都很理性、自制，這場黨內初選「君子之爭」態勢已成。那些想見縫插針的國民黨政客、媒體，恐怕要失望了！小英、賴神，加油！

（作者現任教職，桃園市民）

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