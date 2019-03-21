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自由廣場》林右昌讓西雅圖鄉親失望

2019-03-21 06:00
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◎ 周昭亮

基隆林右昌市長率團訪美國西雅圖，我於一個月前即由前美西黨部主委鄭錫堃通知而得知。我想林市長政績不錯，西雅圖的同鄉一定會很高興與他見面。後來得知訪問團的西雅圖行程是由本地外交辦事處處理，我隨即連絡范處長，表示同鄉們要辦歡迎會，處長也認為是好事，經連絡市府訪問團黃主任後，安排出三月十五日晚上舉行。於是我就積極安排場地、餐飲與發通知，同鄉們反應熱烈，不少人報名，有些還是住過基隆的鄉親。

但歡迎會前一天，處長打電話給我，說市長太累，歡迎會不能參加。我與鄭前主委經過幾次連絡懇求未果，只好再行通知所有報名的同鄉們，歡迎會取消。幸好場地與飲食的取消都沒問題，但還是有同鄉沒有事先報名而前往現場撲了個空。

我知道基隆市政辦得不錯，才會有西雅圖鄉親們踴躍報名之事，而林市長在其他城市訪問也有舉行歡迎會。但是在最後的前一天才通知取消，讓我很難向鄉親解釋，而當天訪問團原本行程只有Shopping，更讓人氣餒。

（作者為西雅圖僑務諮詢委員，西雅圖民進黨主委）

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