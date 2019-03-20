社論─借助央行提振經濟

以二○○八年為界，之前約六十年間，我國只有兩年的經濟成長率低於四％，但之後迄今十年，卻僅有兩年高於四％。觀察全球的經濟波動，類金融海嘯後的低度成長期，從一九七○年代後每十年就重覆一次，再從谷底爬升，但在台灣，卻幾乎已從特例變為常態。為扭轉下滑的成長趨勢線，中央銀行或許可以協力再造經濟榮景。

金融海嘯後，各國央行先穩定金融市場，再以超寬鬆的貨幣政策協助經濟從低迷停滯中脫困，雙重任務交叉並行，各國政策目標縱有差異，但清楚顯示除穩定物價外，兼顧經濟成長也是央行責無旁貸的任務。我國中央銀行法也規定，經營目標包括促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值之穩定，以及在上述目標的範圍內協助經濟之發展。

從經濟成長看經濟之發展，中央銀行去年十二月理監事會時曾預測二○一八年經濟成長率為二．六八％，二○一九年降為二．三三％，對今年景氣的預測，比主計總處當年十一月預測的二．四一％還要悲觀。主計總處今年二月已下調今年經濟成長率預測值至二．二七％，較二○一八年十一月預測下修○．一四個百分點，若央行跟著微調，可能也將只降不升。

經濟低迷，經濟發展不能稱為順暢，但央行總裁楊金龍三月上旬在立院備詢時曾指出，若這一季和上一季經濟預測差不多，就沒有升息或降息的理由。中央銀行明日將召開今年第一次理監事聯席會議，政策利率應該會維持不動，因為這一季的經濟預測，確實可能就和上一季差不多，差不多的沉悶。

在當前的經濟情勢下，回顧央行上次調整政策利率時機，那是二○一六年六月三十日的理監事會，當時調降重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各○．一二五個百分點，理由是「本年全球經濟成長走緩，加以英國脫歐後續效應，增添全球貿易及景氣下行風險，影響國內經濟復甦步調；在負的產出缺口持續擴大，及物價與金融穩定無虞下，本行理事會認為調降政策利率有助經濟成長」。

「有助經濟成長」就在央行發布的理監事會議決議新聞稿中，顯見當時的總裁彭淮南也在意經濟發展的經營目標，其後兩年半十次的理監事會，央行未再調整政策利率；不過，在這段期間，外部環境丕變，歷經川普當選美國總統、美國貿易砲火四射、英國脫歐爭議未解、美中貿易戰、油價一度上揚超過四成、中國景氣走緩等變動，而我國二○一七年經濟成長率雖突破三％，這兩年又持續下降，甚至接近二％。在經濟發展這一目標上，應該是距離更遠了。

美國聯邦公開市場委員會在二○一七年及二○一八年七次調整政策利率後，於今年元月會議中，因認為就業與通膨數據接近目標，而維持政策利率不變；中央銀行已連十季未調整政策利率，合理推估是認為經濟表現符合目標，但在面對繼續走緩的趨勢時，假設央行也和一般人一樣認為接近二％的經濟成長率，是不能承受的低，則央行對經濟的下滑、不振，似乎不能再袖手旁觀。

經濟低迷的原因紛雜且交錯，生產力無法提升、人口老化或國外需求太低影響出口等，貨幣政策不一定能使上力，中央銀行確實無法獨撐經濟榮景，而財政政策、結構改革的推動，也都有利長短期的經濟發展，但中央銀行的政策宣示，可能是最直接影響民眾態度、推進經濟走勢的觸媒。

如果目前金融穩定、銀行健全，而且沒有通膨壓力，央行主要經營目標的達成風險均降低，則在思考本身角色、決定貨幣政策時，更應以協助經濟發展為優先，窮盡政策工具，參考其他國家央行的措施，提出帶動經濟成長的具體方案，化解經濟凝滯的氣氛，助經濟成長一臂之力。

經濟的影響從來不止於經濟，可能是民心、可能是士氣；提振經濟一向不是央行說了算，不過，央行即使能像空氣般不可或缺但容易被遺忘地存在，卻不能忘了本身的功能，對經濟發展的不再耀眼，應有和一般人一樣的憂心與突破困境的意志。

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